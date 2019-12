Noriega y las redes sociales

LEGADO

El actor español Eduardo Noriega se acepta como un hombre de otra época. Lo dice porque preferiría firmar autógrafos a tomarse un selfi con un desconocido desinteresado en entablar una conversación sobre su actuación y que se limita a solicitarle el permiso para la instantánea.

Noriega, protagonista junto con Michelle Jenner en el filme Nuestros amantes, comedia romántica dentro de la selección del Festival Internacional de Cine de Panamá, estuvo el pasado domingo conversando por casi 90 minutos sobre su carrera, acompañado del periodista Juan Carlos Arciniegas, en el teatro Anita Villalaz.

Había entrado a las redes sociales en 2009 con una foto de su rostro con el maquillaje del personaje de La naranja mecánica, su película favorita, relató.

Después veía a otros “Eduardo Noriega” pululando en la red, opinando hasta de política en su nombre. Tuvo que pedir a Twitter la recuperación de su identidad virtual. En Twitter le sugirieron usar su nombre en la cuenta oficial @Norihouse para poder desactivar a los impostores. Así, a tropiezos, comenzó a involucrarse, pero aún reconoce que le representa un tedio mantenerse activo, por lo que ha encontrado como salida ir reportando su trabajo, fotos de los sets de rodaje, proyectos aquí y allá. “Ahora somos nuestros propios paparazzi”, compara el actor, de cómo ha mutado el sistema de exposición para los famosos.

Acusa a las redes sociales de ser “enemigas de la lectura”. Restan tiempo y chocan con su pasión por el consumo de la literatura.

Contó sobre sus inicios y de cómo logró conquistar en Hollywood como actor iberoamericano en las películas Tesis y Abre los ojos, ambas el director Alejandro Amenábar.

De sus pinitos rememora: “Nunca pensé en ser actor de manera consciente (...) Cuando le dije a mi familia que me dedicaría a ello, mi hermano me interrumpió afirmando ‘si tú has actuado, toda tu vida’, pues solía hacerlo de forma muy natural y voluntaria”.

Sobre su look de melena abundante, también confesó que puede pasar años sin entrar a una peluquería, puesto que espera a que el próximo guionista le indiqué qué estilo conviene para el personaje a interpretar.

A la hora de trabajar, prefiere a un director apasionado. “El que saca lo mejor de ti”, apunta. “En este trabajo no se deja de crecer”, por lo tanto “creo en el ensayo y en el error para dar con lo certero”.

La clave de Noriega ha sido la “observación propia” y la de la gente en general, cuyas formas particulares puedan servir para enriquecer sus personajes.