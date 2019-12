‘Perras’: jugando a las ilusiones

CULTURA

Hace 10 años, enero y febrero se caracterizaban por una lluvia de cursos y una sequía de obras de teatro. Parte de un boom teatral que sigue creciendo y evolucionando, este verano trae no solo dos festivales de teatro infantil (Bambalinas y Festino), sino también el Festival de Teatro Off del teatro La Estación.

Perras, la primera obra off, muestra desde su tema, escenografía y dirección una propuesta muy diferente a las que ya nos ha acostumbrado La Estación.

Basada en La irredenta, de la argentina Beatriz Mosquera, Perras nos presenta de forma exasperante la lucha de todos de olvidar las dificultades y traumas que los afligen. Por medio de supersticiones, discursos políticos y promesas de emprendimiento, cuatro mujeres tratan de escapar de sus realidades como prostitutas de calle.

Para hacernos entrar en el mundo de las Perras, el público es recibido por el cuarto de alquiler vacío donde viven tres de ellas. Edgar González le añade decenas de detalles efectivos a este cuarto. La estufita de dos fogones con una pailita para el arroz, la mantasucia que cubre un sofá que ya pertenece al basurero, y ropa colgando de cualquier lugar que parezca percha nos cuentan miles de historias sobre la vida diaria de estas mujeres. Esta precariedad contrasta bellamente con un simple, pero colorido bosquejo de ventanas hecho a tiza que añade un toque de esperanza o ilusión al triste cuarto. Quizá lo que más llame la atención de la obra es la decisión del director, Abdiel Tapia, de aprovechar su teatralidad. Lo más interesante de este texto no son sus diálogos (que a veces rondan en el cliché), pero sí el siempre efectivo uso de movimiento de cuerpo y utilería. El director no le tiene miedo a esta teatralidad, como muchas veces sucede en Panamá, y nos las presenta crudamente. En una escena, tres de las mujeres hablan a la vez sobre sus sueños y desilusiones, una de ellas cacareando y moviendo sus brazos como un gallo. En una de las mejores escenas en términos actorales, una de las prostitutas se pone “otra vez” el vestido de novia que tiene guardado para una boda que ella sabe jamás ocurrirá. Con velo y ramo, Melanie Vizuete, interpretando a Azucena, nos muestra con su cuerpo como entre ellas juegan a contarse cuentos para liberarse de su realidad, pero con su sonrisa demasiado brillante y ojos apagados nos recuerdan que aún sigue esclava de su entorno.

No soy de los que piensa que un actor necesita seis meses o un año para desarrollar un personaje, pero en el primer acto de la obra, las propuestas actorales en general se sentían bastante frías y planas, haciendo pensar que la obra se hubiese beneficiado de más ensayos.

Fue reconfortante ver cómo el segundo acto mostró a un grupo de actores con mucho más dominio de sus movimientos y parlamentos.

Perras nos evita la tendencia de psicoanalizar a los personajes. La propuesta es sobre cómo el contexto social impacta tu vida diaria.

Es quizá por eso que nunca llegamos a entender plenamente las motivaciones de algunas de ellas. Dolores, interpretada por Nolis Soto, es descrito en el programa como un travesti, pero no sabemos si en realidad es transgénero o transexual o cómo o por qué realmente cacarea como gallo. Pero estos detalles no son importantes en una obra que presenta de forma cruda como no solo las Perras en escena, pero cada uno de nosotros nos inventamos historias sin fundamentos que nos ayudan a creer que enfrentamos una situación mucho mejor de la que realmente vivimos.