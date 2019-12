Viajes a los confines del universo

“¿Por qué exploramos?” Con este titular en su portada de enero de 2013, la revista National Geographic comenzaba una serie de publicaciones sobre “la nueva era de la exploración” y dedicaba un artículo a los viajes espaciales.

“Exploramos, porque somos humanos y queremos saber”, dijo esta semana el astrofísico y físico teórico británico, Stephen Haw- king.

Vista captada por la sonda New Horizons de la región cerca del ecuador de Plutón. Robert Behnken, Eric Boe, Doug Hurley y Sunita Williams irán al espacio en las misiones de las naves Dragón de SpaceX y en la CST-100 de Boeing. Johann-Dietrich Woerner, director de la ESA, aspira a instalar un laboratorio permanente en la Luna. En 1930, Clyde Tombaugh descubrió Plutón en el Observatorio Lowell de Arizona. Imagen del cohete PSLV-C28 de India. Este país ha lanzado 40 satélites de 19 países con fines comerciales.

Las travesías estelares han estado presentes no solo en la ciencia ficción, sino también en la agenda de las grandes potencias mundiales. De acuerdo con la Administración Nacional para la Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA, por sus siglas en inglés), los viajes exploratorios de las próximas décadas tienen el potencial de responder viejas interrogantes sobre el origen de la vida, si existe vida en otras partes del universo y cómo subsistirán los humanos en el futuro.

Durante el siglo pasado, la carrera espacial la dominaron Estados Unidos y la Unión Soviética. Uno de los acontecimientos históricos más relevantes fue la llegada del hombre a la Luna en julio de 1969. La NASA se había propuesto enviar astronautas a Marte en agosto de ese mismo año. Incluso, ya había desarrollado motores nucleares para ese fin, pero ese plan nunca se concretó.

Pasada la guerra fría, comenzó una era de cooperación. Astronautas e investigadores de la NASA, de la Agencia Espacial Canadiense, la Agencia Espacial Federal Rusa, la Agencia Japonesa de Exploración Espacial y la Agencia Espacial Europea (ESA) comenzaron a colaborar en experimentos en la Estación Espacial Internacional (EEI), un laboratorio construido por módulos que orbita alrededor de la Tierra desde 1998.

Robots de tipo rover como Spirit, Opportunity y Curiosity, de la NASA, fueron a explorar Marte, brindando información sobre su geología, topografía e, incluso, de que había evidencia de que alguna vez hubo agua líquida en el planeta rojo.

Entre tantos proyectos, la NASA ha trabajado en un prototipo de una especie de avión que se usará para simular condiciones de vuelo en la atmósfera marciana. Las pruebas servirían para evaluar cómo funciona el avión y permitirían hacer las modificaciones necesarias para una futura misión a Marte, probablemente con un rover.

Además, múltiples sondas y satélites de distintos países se han venido desarrollando, y hoy día se habla sobre explotar recursos de otros planetas e, incluso, de establecer colonias humanas en la Luna.

Según una entrevista de la agencia EFE al director general de la ESA, el alemán Johann-Dietrich Woerner, su aspiración es instalar un laboratorio permanente en la Luna en el que trabajen astronautas y robots, y que sirva de base para eventuales misiones a Marte, como centro de explotación minera o como complejo turístico.

“Un laboratorio en la propia Luna donde se pudiera construir un telescopio que, aprovechando la sombra, permitiera una mejor observación que desde la Tierra. También llevar a humanos, como punto intermedio para llegar a Marte. Y está la posibilidad de desarrollar la minería lunar, el turismo... una gran gama de actividades que deberíamos empezar a discutir ahora”, dijo Woerner a EFE. En teoría, este lugar sustituiría a la EEI, cuya vida útil terminará entre 2024 y 2028.

La Agencia Espacial Rusa ha planteado que estudia modernizar su programa de exploración espacial. Uno de sus planes sería construir una estación espacial nacional y también contempla los vuelos tripulados a partir de 2030.

EL CORAZÓN DE PLUTÓN

Esta semana se alcanzó un nuevo hito que muy probablemente servirá de inspiración a la incipiente industria astronáutica privada y a otras agencias de gobierno. El 14 de julio de 2015, la sonda New Horizons, de la NASA, que había partido el 19 de enero de 2006 desde Cabo Cañaveral, Florida (EU), logró aproximarse a Plutón y envió las primeras imágenes de primer plano del planeta enano, incluyendo sus montañas heladas de hasta 3 mil 500 metros y una nueva vista de su luna más grande, Charon.

“A miles de millones de millas de la Tierra, esta pequeña nave nos mostrará las primeras vistas del misterioso Plutón, gélido y distante en los confines del sistema solar. Cincuenta años han pasado desde la exitosa misión a Marte del Mariner 4, que regresó con imágenes del planeta rojo. Ahora podremos conocer mejor el sistema solar al revelarse los secretos del distante Plutón. Los hallazgos del New Horizon nos pueden ayudar a comprender mejor cómo se formó nuestro sistema solar. Espero que Plutón nos ayude en esta meta. Estaré al tanto y espero que ustedes también”, dijo Stephen Hawking en un mensaje de felicitación al equipo de la NASA.

Los científicos consideran que el paisaje montañoso de Plutón debió haberse formado hace no más de 100 millones de años, cuando la antigüedad del sistema solar se calcula en 4 mil 560 millones de años. En tanto, Charon exhibe una zona de unos mil kilómetros de precipicios y hoyos, que se cree son una fractura en su corteza. El New Horizon seguirá obteniendo información del cinturón de Kuiper, una zona cercana a Plutón donde hay escombros planetarios. Con sus instrumentos de medición, la nave tomará datos sobre la geología, temperatura y composición de la atmósfera de Plutón, aunque estos no llegarán en tiempo real a la Tierra, sino hasta octubre de 2016.

Se prevé que la sonda seguirá enviando datos hasta 2030 cuando debe agotarse su fuente energética.

VISTAZO AL FUTURO

Según la NASA, las misiones exploratorias del sistema solar en el futuro requerirán de personas con capacidades “únicas y críticas”, en cuanto a su adaptabilidad física, flexibilidad intelectual, capacidad para la innovación en las operaciones y para inspirar a la población terrícola.

Para avanzar en la exploración espacial, se necesitarán sofisticados equipos capaces de generar y almacenar energía en el espacio, sistemas de propulsión novedosos, robots con inteligencia, movilidad y con lo más avanzado en comunicaciones.

A pesar de los costos astronómicos que implica la exploración espacial y la enorme distancia que hay hasta otros planetas y estrellas, la carrera espacial parece estar tomando una renovada cadencia, impulsada por empresas privadas.

SpaceX y Virgin Galactic han visto con gran interés este nicho, y están invirtiendo en desarrollar innovadoras tecnologías, incluyendo motores, sondas y naves para impulsar los vuelos espaciales exploratorios y el turismo espacial. Virgin planea ofrecer vuelos espaciales suborbitales tripulados, lanzamientos suborbitales para misiones científicas y lanzamientos orbitales para satélites. Para eso, se deben primero conocer las condiciones que potencialmente favorecerían la vida como la conocemos en otros sitios, cómo se adaptaría el cuerpo humano en otros entornos estelares, cómo se haría para producir alimentos, obtener agua y optimizar los recursos, entre otros factores.

Una oenegé, Planetary Society, tiene un proyecto de una vela solar o LightSail, que serviría para la exploración impulsada con este tipo de energía.

Ayer, 17 de julio, la Agencia Espacial Europea anunció que había escogido al grupo Airbus como principal industrial para un contrato de 350.8 millones de euros (unos 382.7 millones de dólares) para su misión a Júpiter, que debe concretarse en el lanzamiento de una nave espacial en 2022, según informó la agencia EFE desde París.

Este acuerdo cubre las actividades industriales para el diseño, el desarrollo, la integración, las pruebas, la campaña de lanzamientos y la activación en el espacio de la nave espacial, pero no incluye el cohete Ariane-5 con el que está previsto el lanzamiento de la nave espacial de la misión “Juice”.

Se proyecta que la nave llegue a Júpiter y a sus satélites helados en 2030. De acuerdo con EFE, Juice estará equipado con instrumentos como cámaras, espectómetros, radares para recibir señales del interior del hielo, altímetros o sensores sobre los campos magnéticos, y explorará, entre otras cosas, su turbulenta atmósfera y sus satélites helados Ganimedes, Europa y Calixto. “Se supone que estas tres ‘lunas’ tienen océanos de agua líquida debajo de las capas de hielo. Su análisis permitirá contemplar el potencial para albergar entornos habitables”.

Ya sea por curiosidad humana, política o intereses económicos, es indudable que hay un renovado entusiasmo por la exploración del espacio.