Una agenda cultural especial de Halloween

Estas fechas cercanas al Día de Brujas (31 de octubre) no son impedimento para que la cultura, diversión y la educación encuentren su espacio.

Game On

El evento para gamers Game On regresa del 26 al 27 de octubre en el Hotel Westin Panamá. Contará con torneos de videojuegos, área de gaming gratuita, tiendas de venta de accesorios geek, además de concurso de Cosplay y la presentación de la banda G.L.I.T.C.H.

Su horario será de 10:00 a.m. a 7:00 p.m. y los boletos se pueden conseguir en Refugio 507 o en la taquilla el día del evento.

Exhibición

La alianza de coleccionistas presentará el 27 de octubre una exposición de villanos de series y películas como Lord of the Rings, Jurassic Park, Star Wars o Game of Thrones. Este evento gratuito se realizará en la Universidad Metropolitana de Educación Ciencia y Tecnología (Transístmica) de 10:30 a.m. a 5:00 p.m.

Concierto

El grupo Consort-Musik presenta el 27 de octubre el evento “Concert is coming / Música de series y películas”, en el Teatro en Círculo desde las 4:00 p.m.

Los boletos tienen un valor de 20 dólares en preventa y 25 dólares en taquilla. Para mayor información puede llamar al 6495-6595.

Para más eventos, consulte los recuadros.

Agenda

Jueves 24 de octubre

El ‘macroverso’ de Stephen King

En El Hombre de la Mancha, sucursal de San Francisco, se realizará un conversatorio a cargo de la escritora Yoselin Goncalves y moderado por el grupo Black Minds, sobre los misterios, curiosidades y conexión de la obra literaria de Stephen King. Este evento gratuito será de 6:00 p.m. a 8:00 p.m.

Sábado 26 de octubre

Cuentos con Sol y Agua de espantos y aparecidos

Te Lo Cuento (Red Panameña de Narradores de Historias) prepara en El Rincón infantil de la Biblioteca Nacional (Parque Omar) una tarde familiar de cuentos de terror. La actividad comenzará desde las 3:00 p.m. y la entrada gratis.

Sábado 26 de octubre

Casa embrujada

La Asociación Panamericana para la Conservación realizará por primera vez en el Gamboa Rainforest Resort una Casa embrujada de 7:00 p.m. a 9:00 p.m. El costo de la entrada es de cinco dólares. Hacen una advertencia que el evento no es recomendable para menores de 12 de años.

Sábado 26 de octubre

Tarde tenebrosa

El Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales vuelve a organizar la Tarde Tenebrosa en el Centro Natural Punta Culebra en Amador. Esta actividad educativa tendrá eventos como: descubrir las pistas del pasado en el bosque, aprender sobre las criaturas marinas tenebrosas, así como concurso de disfraces (de 1 a 15 años) o una gira nocturna por bosque misterioso. Las actividades se desarrollarán de 3:00 p.m. a 7:00 p.m. y los boletos se venderán en taquilla (cierre de taquilla a las 6:00 p.m.).

Sábado 26 de octubre

Camping del Horror

Bayano adventure organiza del 26 al 27 un ‘camping’ de terror, con actividades como cine al aire libre, senderismo nocturno, ‘kayaking’ y más actividades. Interesados escribir a antonio@bayanoadventure.com.

Sábado 26 de octubre

Día de muertos

Toda una serie de actividades para conmemorar el Día de los Muertos organizará la Embajada de México en Panamá, como el Desfile de Catrinas el 26 de octubre de 2:00 p.m. a 3:30 p.m. en Soho City Center. Además, en el mismo sitio contarán con un tradicional altar de ‘Día de muertos’ que entre sus dedicaciones estará la escritora panameña Rosa María Britton.

También tendrán venta de comidas típicas y una exposición fotográfica que estará disponible hasta e 8 de noviembre de 12:00 p.m. a 6:00 p.m. Para mayor información llamar el 2634900 (ext. 26).