Cuando las bailarinas son las musas

Desde sus primeros pasos en las artes plásticas, Rafael González quiso abordar el tema de la figura femenina.

Ahora muestra al público el resultado de esa pasión en “Bailarinas y musas”, su primera exposición individual en Chiriquí.

La muestra “Bailarinas y musas” la integran 20 obras formadas por 5 series: Arabesque, Bailarinas, Desnudos, Musa del sombrero y Mirada eterna.

Todas elaboradas, utilizando técnicas pictóricas como acuarela, plumilla, acrílico, óleo y técnica mixta.

Los principales colores utilizados en esta propuesta son: el lila, rosado, ocres y azules claros.

“Estos colores sugieren suavidad, feminidad, cariño, romanticismo e intimidad, y acoplados al blanco, luz y perfección, conforman la atmósfera cromática que se ajusta de forma ideal del aspecto expresivo-visual a las obras tratadas en esta propuesta”, explica quien ofrece su exposición en la casa cultural La Guaricha, ubicada en la ciudad de David.

Todo inicia por su admiración de la figura del ser humano. “La búsqueda eterna y el afán de descifrar el enigma de la belleza de las figuras. Esto me ha llevado a incluir en mis obras ´bailarinas danzantes´, específicamente de ballet”.

Para Rafael González, las bailarinas de ballet representan “lo más cercano a la perfección, la viva forma de equilibrio estético. En ellas se conjugan la belleza, la fuerza, la delicadeza, la sensualidad y la inteligencia”.

Siempre busca en sus obras plasmar imágenes de las bailarinas en sus prácticas. “Es la mejor forma de captar las emociones, movimientos y gestos. No es lo mismo actuar que vivir, hay una enorme diferencia”.

El movimiento es algo inherente a los individuos y “surge de la necesidad del hombre de expresar sus emociones a través del cuerpo. La danza, al igual que todas las artes, busca la perfección y mostrar la esencia del alma. Como una vez dijo Martha Graham: ´Yo siento que la esencia de la danza es la expresión del hombre, el paisaje de su alma”.

González plantea que todas las artes son atrayentes, y “más aun cuando se encuentra involucrado un ente inspirador, en mi caso, la belleza femenina, las figuras, el movimiento y los gestos de las bailarinas”.

La figura humana, en especial la femenina, ha estado presente en la mayor parte de su labor, porque la “mujer es poesía, es la beldad matizada en el lienzo de la realidad, en ella encuentro todos los motivos para ser artista”.

Su amor por el universo femenino lo lleva a confesar que “si no existiera la mujer, no sería pintor. Su figura, características físicas, sus gestos, posturas y movimientos, su belleza enigmática que no comprendo su origen, pero la siento y la experimento, juegan el papel más importante en mis obras”.

“Somos nosotros quienes exaltamos la belleza de la naturaleza y la naturaleza no estaría completa sin nosotros, porque formamos parte de ella, lo mismo sucede en mi obra, la figura humana está ligada a ella”, indica.