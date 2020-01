La cara y contracara

Mente, puño, letras femeninas o masculinas. ¿Hay diferencia? A partir de una discusión sobre la influencia de género fue como nació la idea de un libro escrito a dos manos.

Dimitrios Gianareas (Panamá, 1967) y Carolina Fonseca (Venezuela, 1963) intentaban resolver la cuestión de si existía la identidad de género en la literatura.

“Esa intención se concretó precisamente en una serie de talleres dirigidos por el escritor panameño Enrique Jaramillo Levi. Una mañana Carolina leyó un cuento basado en uno que yo había presentado previamente”, cuenta Gianareas, esa fue la primera pieza para crear Dos voces. 30 cuentos.

Antes de esta oportunidad, los autores no habían escrito juntos, aunque sí se conocían de otros talleres de literatura.

Según Gianareas, fue el impulso de Fonseca lo que los llevó a publicar su primera obra. El libro de 15 pares de cuentos será presentado esta tarde en la Feria del Libro de Panamá.

¿Cómo se organizaron para escribir?

Dimitrios Gianareas: Cada quien trabajó sus cuentos por separado. La mayor parte de la comunicación entre nosotros se realizó vía e-mail. A medida que íbamos escribiendo los cuentos, nos los remitíamos.

Carolina Fonseca: La contraparte no debía sujetarse a patrón de relación alguno, tan solo lo que surgiera de esa lectura, de su impacto, cuidando únicamente no vulnerar la otra historia.

¿En algún momento a alguno de los dos no le gustó la respuesta de su cuento?

DG: Pues, sí, pero en muy pocas ocasiones, y cuando ello ocurrió no fue debido a la calidad literaria de la respuesta, sino a la falta de coincidencia con todo lo que hay detrás de un texto.

CF: Es natural que sintamos más afinidad con ciertos cuentos, en particular en la forma en que dialogan con los propios.

¿Cómo acoplaron sus estilos?

CF: No los acoplamos. Nuestros estilos pueden contrastar en ciertos aspectos y eso nos parece un elemento interesante de este libro.

DG: Esas diferencias hicieron más interesante este proyecto. La prosa de Carolina es más poética. La mía es más estructurada.

¿Los cuentos tienen un hilo conductor?

CF: No. De hecho, el libro puede leerse al margen de nuestra propuesta y leer cada autor por separado.

DG: El vínculo que une las parejas de cuentos es diverso. Puede ser la impresión que nos dejó una historia, mirar desde otro punto de vista una situación, la exploración de un personaje secundario, la continuidad espacial o cronológica.

¿Qué pareja de cuentos les gustó más?

Ambos: En defensa nuestra (Dimitrios) e Y ahí acaba (Carolina) [Sobre la infidelidad de una pareja, desde el punto de vista del amante y del esposo traicionado].

¿Cómo califican la experiencia?

CF: Interesante. Exitosa, puesto que la llevamos a buen término. Grata. Creativa. Sugerente.

DG: Gratísima. Creo que ambos descubrimos un nuevo modo de escribir.

¿Volverían a escribir a dos voces?

DG: La experiencia fue tan enriquecedora, que no descartamos repetirla.

CF: No de esta manera. No entre nosotros. A mí, en particular, me interesa la confrontación de dos miradas. Ya veré en el futuro de qué otra forma experimento con eso en mi escritura.