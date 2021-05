Coldplay saca ‘Higher Power’, su nuevo sencillo en dos años

MÚSICA

Después de una pausa sin sacar música luego de su álbum Everyday Life en 2019, la banda británica encabezada por el cantautor Chris Martin reveló ayer su nuevo sencillo titulado Higher Power (Poder superior, en inglés) con un video que se caracteriza por su tono eléctrico y colorido.

El nuevo tema fue producido por el sueco Max Martin, quien se encargó de componer temas exitosos de la música pop, como Since U Been Gone, de Kelly Clarkson, o It’s My Life, de Bon Jovi.

En un comunicado, Coldplay consideró que el productor musical es “una verdadera maravilla del universo”.

Esta no es la primera vez que Coldplay y Max Martin trabajan juntos, ya que ambos colaboraron en el tema Orphans (Huérfanos, en inglés) en su álbum anterior.

Si bien Higher Power ya está disponible tanto en YouTube como en las distintas plataformas de streaming, el tema musical será presentado oficialmente en directo durante la emisión del programa American Idol de la cadena estadounidense ABC, y el próximo 17 de junio estará en el Today Show del canal NBC.

Todavía permanece la incógnita sobre si Higher Power es parte de un nuevo álbum musical.

Siendo fieles a la temática espacial de la canción, conversaron posteriormente con el astronauta Thomas Pesquet, quien se encuentra en órbita en la Estación Espacial Internacional.

“Este es un estreno destinado para toda la galaxia”, dijo Martin.