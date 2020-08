Covid-19 acelera la ruta digital

TECNOLOGÍA

Uno de los efectos colaterales más palpables de la pandemia por el SARS-CoV-2, es la aceleración de la transformación digital, con empresas que han hecho en tres meses lo que les hubiera tomado dos o tres años, apunta Eli Faskha, experto en seguridad informática.

“La tecnología ha pasado de ser una parte importante de cada empresa, a ser una parte crítica y vital de todas las operaciones (...) El tema de la transformación digital se había oído los últimos años, pero ahora ha tomado una relevancia mucho mayor”, destaca Faskha, como pantallazo de la presentación “Nuevos desafíos y oportunidades en la transformación digital: perspectivas de la región”, que realizará junto a un grupo de especialistas mañana 11 de agosto en Cybertech Latinoamérica en Panamá, un evento virtual internacional en el que se abordarán temas de innovación y tecnología (panama.cybertechconference.com).

Los cambios

¿Qué facilidades para la sociedad se podrían anticipar una vez se consolide la ruta hacia lo digital? Se deben distinguir beneficios “pre, durante y post-pandemia”, explica Faskha, CEO de Soluciones Seguras, compañía con casi 20 años de experiencia en ciberseguridad en Centroamérica.

Más conferencias de Cybertech 2020 ¿Cuál será la nueva normalidad para la ciberseguridad? ¿Qué nos espera después de la pandemia? ¿Qué mantiene despierto a un CISO por la noche? Desafíos y perspectivas actuales Ciberseguridad en América Latina: Avances al 2020 y la agenda pendiente

Faskha prosigue: “La transformación digital tiene beneficios que incluyen la eliminación de procesos redundantes y manuales, el acercamiento de las empresas a sus clientes, el acceso rápido a información y la movilidad para trabajar desde cualquier lugar. Antes de la pandemia, las empresas pensaban en estos beneficios como nice-to-haves (‘bonitos de tener’). Durante la pandemia, se han convertido en must-have (‘necesarios sin duda’) y lo seguirán siendo después de la pandemia, porque todas las empresas tendrán que estar preparadas para futuros eventos como lo que estamos viviendo”.

La seguridad

La protección digital está inherentemente combinada con la transformación digital. Faskha comparte una experiencia reciente al respecto: “Cuando comenzó la pandemia, Soluciones Seguras se vio inundada de solicitudes de ayuda de empresas que necesitaban implementar el teletrabajo de forma masiva y rápida, expandiendo el uso de sus dispositivos de seguridad como firewalls (sistemas de bloqueo para accesos no autorizados) y VPNs (redes virtuales privadas). Pero no todas las empresas tenían firewalls que podían usar, no siguieron las mejores prácticas para habilitar el teletrabajo y no tenían seguridad para los equipos de los usuarios en sus casas. Este es el momento para dar un paso atrás, revisar a un nivel macro los pasos que se hicieron y analizar si se puede mejorar la seguridad, si se pueden mejorar los procesos, ahora que hay un poco más de tiempo para hacer los planes futuros en lo que todo mundo está llamando la ‘nueva normalidad”.

Qué es la transformación digital, qué necesita y qué oportunidades existen para las personas y empresas, son otros aspectos que se desarrollarán durante la presentación en Cybertech Latinoamérica, evento organizado por la Embajada de Israel, la Fundación Ciudad del Saber y Cybertech Global Events, y que reunirá a ejecutivos, autoridades gubernamentales, líderes de compañías internacionales y startups de América Latina, que analizarán las secuelas de la pandemia en ámbitos como salud, banca y finanzas, logística y transporte, además de los consecuentes desafíos de ciberseguridad, estrategias y repercusiones que afronta América Latina.

Todas las conferencias pueden seguir en panama.cybertechconference.com.