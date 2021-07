Déjese barrer

El origen de la peste tiene un nombre: covid. Femenino y minúscula. Es la palabra más famosa de la temporada. Creación de la OMS (Organización Mundial de la Salud) para expresar la enfermedad causada por la más reciente variedad de coronavirus: Sars-2. ¿Por qué femenino? Porque el propio nombre incluye la D de enfermedad.

El acrónimo de laboratorio es Co (corona), Vi (virus), D (disease, en inglés enfermedad). ¿Por qué corona? Científicos que descubrieron (1943) esta variedad de agentes infecciosos la bautizaron corona como metáfora de la corona del sol. Similar, visto en el microscopio. (Les debió recordar el rostro de sus progenitoras y nombrarlo mi madre). ¿Por qué minúscula? El significado corresponde a un sustantivo común, que la norma demanda minúscula. Ha sucedido con siglas, como radar.

Minúscula como cualquier otra enfermedad: cólera, gripe, sida, cáncer. ¿Por qué usan el covid? Usuarios, quizás por distanciamiento social frente a la enfermedad, le endilgan el nombre al virus, vocablo masculino. El uso domina. Los expertos están de acuerdo en ambos usos. Quien conoce esta historia prefiere: la covid o la covid-19. Otros omiten el artículo. Felicidades. La economía lingüística se valora.

Hay usuarios que alternan: la covid, el covid, la covid-19, el covid-19. Decídanse por una forma. Ya están grandecitos. En la tradición, acompañamos enfermedades con artículo masculino (el) o artículo femenino (la). ¿Tengo que poner yo los ejemplos? Participa.

¿Por qué suprimen - 19? Existe un principio de economía de lenguaje. Las entendederas no se colapsan con el solo nombrecillo famoso. El azúcar, la azúcar; el calor, la calor; el mar, la mar. Sírvase a su gusto el género que quiera. El azúcar moreno; la azúcar morena. El calor intenso; la calor intensa. El mar picado; la mar picada. El área, aquella área, esa área. El sustantivo área es femenino. Cuando le antecede el artículo la, cuando se produce ruido, de manera accidental se transforma en “el” para que no colisionen las dos aes, la del artículo y la del sustantivo. No es necesario aplicar esta regla cuando se trata del artículo una, porque la sílaba más fuerte es u. La tendencia, no obstante, es en más del 80% usar un área, por imitación al caso anterior. El uso se impone.

Monstrosear ¿Usas este verbo? Perder la cordura. Tú te monstroseas, él se monstrosea ¿Sólo los demás se monstrosean? Hombres, seres humanos. ¿Cuándo empleas hombre te refieres a ser humano o varón?

Hoy es preferible usar ser humano, en vez de hombre, cuando no es varón, sino humanidad. Antes en el vocablo hombre estaba incluida la humanidad femenina. El cambio ha surgido por la fuerza del movimiento feminista. ¿y cómo quedan los versos de Himno de la alegría: “Vive soñando el nuevo sol/ en que los hombres volverán a ser hermanos”? Ex. Este prefijo sí causa dolor de cabeza. Atribuyen a funcionarios decisiones que solo pudieron hacerlas en el cargo. Le anteponen, por error, el prefijo ex. (El expresidente Torrijos sancionó la ley). Tongo botao no pone boleta.

Lo correcto: el presidente Torrijos sancionó la ley. Biencuidao. Es un solo concepto, una sola palabra ¿o qué crees? Barrido. No me barras los pies. ¿Ya fuiste barrido? También lo usan en beisbol. Ahora en vacunocracia: llegue el que sea y tome su dosis. Y déjese barrer.

El autor es docente, periodista y filólogo