La dosis creativa de Alberto Montt

Hay quienes lo catalogan –a él y su trabajo– de humorístico, otros de crítico o reflexivo, pero el ilustrador chileno Alberto Montt se define a sí mismo como un tipo normal: “Tengo, como todo el mundo, distintas obsesiones, intereses y preocupaciones, pero tengo el dibujo como segunda lengua”.

Y es precisamente esta “segunda lengua” la que ha llamado la atención de miles de personas en la web, que acuden a su blog Dosisdiaria en busca de sus trazos, en los cuales, con la ayuda de todo tipo de personajes pintorescos, refleja su visión del mundo con su estilo.

Alberto Montt recientemente editó su primera novela gráfica llamada 'Achiote'.

¿Cómo es ser un ilustrador en esta era digital?

Cambió todo. Antes la gente leía lo que un editor decidía que era lo óptimo para el público. La cadena se dio vuelta y hoy día la relación entre el creador y el consumidor es directa.

¿Prefiere ilustrar a lápiz y papel o tabletas?

Hace rato que ilustro 100% digital. Uso una WACOM que me permite mantener la sensación del dibujo manual pero con las ventajas del “CTRL Z”. Pero si me preguntas, prefiero mil veces una ilustración hecha a mano.

¿Cuántas libertades da la publicación digital?

El blog lo hago para mí. Si alguien se siente ofendido o no le gusta lo que aparece, puede no volver jamás y no será extrañado. Esa es una ventaja que te da toda la libertad del mundo.

¿En algún momento se ha auto censurado?

Yo ilustro los temas sobre los que me interesa hablar y no lo hago para buscar provocar u ofender de forma gratuita. Desde esa perspectiva, no me limito ni censuro. Alguna vez debo haberme preguntado si una viñeta pudo haberse interpretado de manera errónea, pero no me cuestiono si el tema o los temas de los cuales hablo son “demasiado” polémicos. Que, además, no lo son.

¿Qué desventajas cree tiene la publicación digital?

Creo que la única desventaja (y es a medias) es que tu trabajo queda expuesto a que cualquiera lo tergiverse o saque un provecho económico con él. También está el tema de la difusión sin créditos. Si tuviese un centavo por cada vez que alguien compartió una de mis viñetas sin citar la fuente sería Bill Gates.

¿En qué momento se dio cuenta de que querías ser ilustrador?

Siempre quise dibujar, pero en algún punto vi que se podía vivir de ello. Creo que eso fue a mis 27 años. Conocí la palabra “ilustrador” y fue una revelación. Creo que es como ser astronauta, de niño sabes que existen y es un sueño, pero es muy extraño pensar que algún día podrías trabajar en ello. Un sueño cumplido.

¿Cómo nace Dosis diaria?

Nace de la necesidad de reencontrarme con la ilustración hecha para mí y sin necesidad de satisfacer a un cliente. Yo he trabajado como ilustrador desde hace 16 años y en algún punto esto se volvió rutina. Decidí crear un espacio para dibujar para mí. El blog es ese espacio. Un patio de juegos.

¿Tiene algún ilustrador que admire o que haya influido en su trabajo?

Miles. Pero si tengo que hacer una pequeña lista serían: Quino, Gary Larson, Liniers, Tom Gauld, Bill Watterson, Cris Ware...

¿Cómo es el proceso creativo? ¿Son suyos todos los quotes ?

El blog es un ejercicio personal. Desde esa perspectiva, todo lo que voy poniendo en él es de creación u ocurrencia personal. Lo cual no quiere decir que será siempre original. Hay muchas ocasiones en que las ideas son muy obvias y deben habérsele ocurrido a mil personas antes y mil después. Así son los procesos creativos.

Pienso que mi cerebro va recopilando información y la clasifica en cajoncitos. De vez en cuando esos cajoncitos se abren, desordenan y mezclan. Cuando una idea de un cajón llega a otro y se genera una conexión inesperada, termina convertida en viñeta.

Muchas de sus ilustraciones tienen como protagonistas a Dios y al Diablo. ¿Existe alguna razón en especial?

Crecí en Ecuador, donde el pensamiento mágico es cotidiano. Nada pasa por tu culpa, siempre hay una intención superior que favorece o evita los acontecimientos. Eso no deja que uno sea totalmente culpable de nada.

Era inevitable para mí el usar esos dos personajes que vienen con una enorme cantidad de información particular, para hablar de cosas que me atañen y que funcionan dentro de la temática base de mi trabajo, la dualidad y las relaciones.

Si pudiera preguntarle algo a Dios o al Diablo ¿Qué sería?

Le preguntaría a Dios si todo lo que ha hecho es humor negro o simplemente mala onda.

¿Planes para 2015?

Me es difícil planificar la próxima semana. 2015 me suena como un planeta inalcanzable aún.