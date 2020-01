La espiral musical de Chamorro

Luego de formar parte de distintos proyectos nacionales y en el exterior como músico de sesión, el cantautor panameño Julio Chamorro se siente en un momento inmejorable para compartir su música con el público y presentar su más reciente tema titulado Espiral, que se desprende de su primera producción como solista.

En cuanto al género de su música, Chamorro confiesa que no le gusta encasillarla en un estilo en particular, ya que esta contiene “una riqueza musical en cuanto a estilos, además de poner de manifiesto una visión muy particular, muy personal”. Pero, si de definirla se trata, explica que se acerca más al “pop y lo alternativo”.

El sencillo Espiral, cuyo video fue realizado en Panamá bajo la dirección de Efraín Álvarez y la posproducción de Tony Cajiga, cuenta en sus imágenes “una situación por la que muchos han pasado: un reencuentro con un antiguo amor que decide tomar su camino, pero a la vez predomina el sentimiento de algo inconcluso o de la remota posibilidad de volver, todo esto plasmado en poesía y en una bonita canción”, señala el artista.

Y es que la identificación con las situaciones cotidianas es clave para llevar a cabo el trabajo de composición, que el cantautor resume como “noción, inspiración y ejercicio”. “Me valgo de situaciones reales, vivencias propias o extrañas, ya sea con un concepto social o personal, junto a una buena melodía que me va indicando qué tipo de arreglos utilizar”, comenta.

Chamorro, para quien la música es además de un arte “una herramienta con la que no solo quiero transmitir sentimientos, sino también dejar un legado”, realizará este 1 de diciembre desde las 7:00 p.m. la muestra del video de su primer tema en La Taberna 21 de vía Argentina y también se presentará esa noche.