La felicidad tiene precio

El dinero podría comprar la felicidad. Así lo afirma la investigación Rising Income and the Subjective Well-Being of Nations, publicada en el Journal of Personality and Social Psychology, realizada por psicólogos de la Universidad de Illinois, Estados Unidos, la cual encontró que poseer más ingresos económicos influye en cuán feliz se sienta una persona, pero este factor tiene mayor peso si se cuenta con una actitud positiva.

Es decir, que aquella frase que dice que “el dinero no compra la felicidad” no es del todo cierta.

Para llegar a esa conclusión, los investigadores se basaron en las respuestas de 806 mil 526 personas, que participaron en una encuesta en que se midió su perspectiva sobre la vida y su estatus económico.

Estos participantes, que fueron seguidos entre 2005 y 2011 a través de la primera Encuesta Mundial de Gallup, tuvieron que evaluar sus vidas en una escala de cero (“peor vida posible”) a 10 (“mejor vida posible”), y también se les preguntó sobre cómo se sintieron el día anterior a la entrevista.

Los resultados obtenidos se compararon con el producto interno bruto de cada país, el per cápita y también se tomaron en cuenta los ingresos de cada hogar al que se le hizo la entrevista.

El psicólogo Edward Diener, quien ha estudiado el fenómeno de la felicidad, fue uno de los autores de esta investigación sobre la que señaló que “hemos encontrado que tener más ingresos conduce a una mayor felicidad, pero depende del optimismo que tengan las personas y de que no tengan deseos inalcanzables para que los puedan disfrutar de verdad. Por ello, los ingresos pueden ayudar, pero solo en ciertas circunstancias”.

Hallaron que aquellos que cuentan con buenos ingresos familiares poseen una mejor percepción de la vida, y experimentaban sentimientos positivos.

Por ejemplo, encontraron que el hecho del aumento de sus salarios iba de la mano con la idea de poder comprar más elementos materiales, lo que los hacía sentir mejor con ellos mismos.

