Dos historias reales

PAULO COELHO

El viejo incómodo. G. I. Gurdjeff fue una de las personalidades más intrigantes del pasado siglo. Bastante conocido entre los estudiosos del ocultismo, su faceta de gran conocedor de la psicología humana permanece, sin embargo, ignorada en nuestros días.

La historia que sigue ocurrió cuando él, ya viviendo en París, creó su famoso instituto para el desarrollo del ser humano. Las clases estaban siempre bastante concurridas. Pero, entre los alumnos, había un viejo –siempre de mal humor– que no paraba de criticar lo que allí se enseñaba. Decía que Gurdjeff era un charlatán, que sus métodos no tenían base científica y que el hecho de que él se considerase un “mago” no tenía nada que ver con su verdadera condición.

Los alumnos se sentían incómodos con la presencia de aquel viejo, pero a Gurdjeff no parecía importarle.

Cierto día, este viejo abandonó el grupo. Todos se sintieron aliviados, suponiendo que a partir de entonces las clases serían más tranquilas y productivas. Sin embargo, para sorpresa de los alumnos, Gurdjeff se dirigió a la casa del hombre y le pidió que volviera. El viejo se negó, y solo aceptó cuando le fue ofrecido un salario para asistir a las clases.

La historia corrió con rapidez de boca en boca. Los estudiantes, irritados, querían saber cómo era posible que un maestro recompensara a alguien que no había aprendido nada.

–En realidad, yo le estoy pagando para que siga impartiendo sus clases, fue la respuesta.

–¿Cómo?, insistían los alumnos. ¡Todo lo que él hace va totalmente en contra de lo que usted nos está enseñando!

–Exactamente, comentó Gurdjeff. Si él no estuviera por aquí, a vosotros os costaría mucho aprender lo que es la rabia, la intolerancia, la impaciencia, la falta de compasión. Sin embargo, con este viejo sirviendo como ejemplo vivo, mostrando que tales sentimientos convierten la vida de cualquier comunidad en un infierno, el aprendizaje es mucho más rápido.

Vosotros me pagáis para aprender a vivir en armonía, y yo he contratado a este hombre para ayudar en la enseñanza... por el lado contrario.

Tenía razón. Más de 100 años después, la crítica fue recordada en un programa de radio de Sao Paulo.