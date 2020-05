IFF Panamá 2020 ‘online’ anuncia películas e invitados

CINE ‘ONLINE’

El Festival Internacional de Cine de Panamá (IFF Panamá) anunció la programación –con 13 películas de Europa y América– que presentará del 22 al 26 de mayo, durante su edición digital por la pandemia del nuevo coronavirus.

Los organizadores del IFF Panamá también revelaron las personalidades del mundo del cine que participarán en sus conferencias, talleres y conversatorios virtuales, como la chilena Daniela Vega, la mexicana Yalitza Aparicio, el argentino Ricardo Darín, la estadounidense Geraldine Chaplin o Elena Manrique. de España, entre otros invitados.

Las películas

La selección del festival la integran Araña (Chile, Argentina y Brasil), Así habló el cambista (Uruguay, Argentina y Alemania), Días de luz (Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Nicaragua y El Salvador), I Am Not Alone (Armenia y Estados Unidos), La vida invisible (Brasil y Alemania), La flor de la vida (Uruguay), Me llamo Gennet (España), Panquiaco (Panamá), Santuario (España), Sorry We Missed You (Reino Unido, Francia y Bélgica), Sin señas particulares (México y España), Tres veranos (Brasil y Francia) y Vocación (Panamá).

Son títulos de entre 2019 y 2020 y se podrán ver a través de la página del festival www.iffpanama.org.

“Hemos seleccionado un grupo de películas de la programación preparada para la novena edición que consideramos relevante compartir durante este momento histórico de la humanidad. Se trata de filmes que nos recuerdan porqué debemos seguir luchando, porqué merecemos seguir existiendo y porqué es imprescindible proteger nuestra hermosa Tierra”, apuntó Pituka Ortega Heilbron, directora del festival, quien concretó una alianza con el BID Lab, laboratorio de innovación del Banco Interamericano de Desarrollo, para realizar la edición digital del evento cinematográfico, programado inicialmente del 26 de marzo al 1 de abril pasado.

En 2019, el festival de cine convocó a unas 23 mil personas que participaron en sus funciones, mesas de discusión y programación formativa.