La música como grito de acción a favor de la mujer

Suena contradictorio vivir en un mundo en el que los viajes a Marte ya no son ciencia ficción, pero aún hay mujeres a las que les violan sus derechos; una sociedad que celebra y premia la belleza femenina, pero al mismo tiempo permite que miles de mujeres no regresen a sus casas o no salgan vivas de ellas.

Por eso hoy, Día Internacional de la Mujer, muchos se levantan, alzan la voz y exigen que los derechos de las mujeres sean respetados, ya sea a través de redes sociales, de marchas o, por qué no, del arte.

Ese es el caso de Miroslava Herrera y Tatiana Ríos, del grupo panameño Afrodísiaco, quienes junto con el programa Comprovisation Project (Chile) lanzan el tema Desaparecidas.

Esta adaptación de la canción Desapariciones (1984) del compositor panameño Rubén Blades es resultado del programa Ibermúsicas, en el que, como explica Miroslava Herrera, “ambas agrupaciones unieron sus voces para la creación de dos nuevas canciones en un proyecto llamado Puente”.

El punto clave de esta colaboración musical entre Panamá y Chile es que ambas partes adoptaron una canción representativa de cada país. Así Afrodisíaco panameñizó la canción chilena: Deja la vida volar, de Víctor Jara; y los chilenos le dieron su toque a Desaparecidas, que estrena hoy.

Además, como resultado de la experiencia artística y de las muchas vicisitudes alrededor del proyecto debido a la pandemia de la Covid-19, el realizador Luis Cantillo creó un documental también llamado Puente.

“Como artista, quiero reivindicar los derechos de la mujer en general, no solo de la afro. La alianza que busco como artista, y como grupo, es unirnos a la comunidad de voces que piden por los derechos humanos”, dijo Herrera, como parte de su también colaboración con el Fondo de Población de las Naciones Unidas en Panamá (UNFPA) en la lucha contra la violencia hacia la mujer.

En una entrevista para este diario, Herrera habló de la canción, de cómo la música puede crear conciencia y la importancia de este tema que involucra a la sociedad.

¿Qué les dijo Rubén Blades sobre el proyecto?

Le escribimos y contamos sobre Puente. Su respuesta fue rápida y contundente: nos dio permiso para intervenir la canción. Hace poco, dijo en un conversatorio que escribió Desapariciones para que las víctimas no se sintieran solas y, de igual manera, creo que esta versión acompaña y da voz a las víctimas de violencia, a sus familias y comunidades.

¿Cómo fue para ustedes conocer los casos de desapariciones que mencionan en la canción y luego cantarlos?

Queríamos que la canción tuviese la fuerza de la realidad. Fue doloroso repasar los casos de cada nombre y sentir que hay muchas más. Poner sus nombres en la canción convierte el dolor de sus familias en un dolor colectivo. No sufren solas.

¿Qué ventajas cree que tenga la música sobre otros medios para difundir mensajes sociales y que llegue y conecte con las personas?

La música produce empatía y eso es lo que más necesitan las víctimas. A partir de esa empatía inicial, construimos una empatía activa, que exige justicia, vota con conciencia y que se compromete.

¿Cual es la importancia, no solo de prestarle atención a estos hechos, sino de un rápido despertar y accionar de la sociedad?

El silencio es el primer enemigo a vencer. Esto no es un problema exclusivo de las mujeres, nos afecta a todas las personas. Menos del 38% de mujeres que sufre violencia lo denuncia. Quiere decir que no podemos hacernos de la vista gorda, a todos nos toca levantar la voz.

¿Es importante que los hombres se sumen?

Los hombres deben salir de la comodidad en este tema. Cuando una mujer sufre violencia, sufrimos todos. El sufrimiento nunca es ajeno. Y jamás tendremos un país próspero sin vidas dignas para las mujeres.

Usted es una mujer que se muestra con mucha seguridad sobre y bajo el escenario ¿Ha tenido alguna experiencia, personal o cercana, de violencia de género o violación de los derechos de la mujer?

Porque tengo fuerza, la uso para defender a las más débiles. Es el tipo de artista que queremos ser, artistas que con la fuerza de sus raíces cantan sobre derechos humanos. Las mujeres experimentamos muchos tipos de violencia, es sistémica.

¿Qué le diría a esas mujeres que viven con miedo?

Te digo que hay alguien o algo en tu entorno que te va a ayudar a escapar. Y nos recuerdo que ellas van a buscar ayuda y tenemos que estar listos.

Desaparecidas también forma parte de la campaña Letras contra la violencia del UNFPA. Puede apoyar la iniciativa en redes sociales (#LetrasContraLaViolencia) y escuchando la canción a través de Spotify, AppleMusic y Deezer.