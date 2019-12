Un matrimonio vestido de negro

Y los novios vistieron de negro en su blanca ceremonia de bodas. El diseñador de modas Christian Siriano se casó con su novio, el músico Brad Walsh, el sábado por la noche en el jardín de su casa solariega en Danbury, Connecticut, Estados Unidos.

Familiares y amigos vistieron de blanco a pedido de los novios, incluidas 12 madrinas que lucieron trajes del propio Siriano.

La pareja llevó trajes negros hechos a la medida de David Hart, según Brides.com, que publicó detalles exclusivos el domingo.

Los invitados, entre los que se contaron Christina Hendricks, Alicia Silverstone, Kelly Osbourne, Danielle Brooks y Anna Chlumsky, bailaron hasta altas horas de la noche.

La decoración fue campestre elegante. Las mesas estaban cubiertas con manteles, vajillas y flores blancas y tenían detalles azules, como las copas.

Brooks, de Orange is the New Black, cantó mientras que la actriz Kristen Johnston, también vestida de blanco, ofició la ceremonia. Se ordenó solo por ellos, dijo la pareja.

Siriano y Walsh escribieron sus votos pero mantuvieron la ceremonia dulce y breve, optando por intercambiarse cartas más largas en privado, dijo Brides.com.

Se aseguraron de que hubiera suficiente Veuve Clicquot (champaña francesa) para los invitados, que acompañaron a la pareja durante tres horas en la pista de baile.

Siriano escribió en Twitter el lunes y dijo que fue una boda de ensueño.

Publicó fotos del gran día, incluyendo una de él bailando con Hendricks, quien llevaba un vestido dorado.