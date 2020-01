La mente, la peor enemiga

El escritor y motivador Jaime Eduardo Jaramillo, mejor conocido como Papá Jaime, cuenta que su primer contacto con la sabiduría de Oriente ocurrió cuando era pequeño.

“Tenía entre 16 y 18 años. Desde ahí empecé el primer viaje a la India, y allí arrancó ese proceso”, con el fin de llenar un vacío que quería llenar a través de la búsqueda permanente de la paz interior, el amor y la alegría y con el desprendimiento de los apegos que nos encadenan tanto”.

Como ingeniero geofísico trabajó por 20 años en la excavación de petróleo y, paralelo a ello, apoyaba su fundación Niños de los Andes como hobbie.

“Después paré de trabajar en el petróleo y me puse a escribir libros basados en la experiencia que yo había tenido (...) Antes perforaba en el fondo de la tierra para extraer la riqueza más grande, que era el oro negro, el petróleo. Ahora perforo en el ser humano, en el corazón del ser humano para extraer la riqueza más grande que es la paz interior, el amor y la alegría, para que cuando la encuentren la compartan con los demás. O sea que todavía sigo perforando y explorando, pero a otro nivel”, comenta, entre risas, este colombiano nacido en Manizales.

¿Cómo es la actitud del occidental promedio?

Un ejemplo del occidental promedio: cuando son niños, tienen el afán de crecer; si están en el colegio, quieren salir de este y pasar al bachillerato; en el bachillerato se quieren graduar, y cuando lo hacen quieren entrar a la universidad; ya en la universidad se quieren graduar y entrar a la empresa, y quieren ser presidentes; y ya al ser presidentes se quieren jubilar. Ya cuando se jubilan dan toda su vida por recuperar la juventud que no supieron apreciar, malgastar toda su salud y su dinero tratando de atesorarla, y cuando quizás tengan dinero lo malgastan, tratando de recuperar la salud que no supieron apreciar. Vivimos como si no nos fuéramos a morir, y morimos como si nunca hubiésemos vivido.

Yo, más que actitud, trabajo es conciencia. Cuando tú estás consciente gozas, disfrutas, hay paz interior, hay amor, hay alegría. Cuando estás inconsciente te desgastas, te estresas, te tensionas y sufres.

¿Cuál fue el punto de partida de su obra ´Escucha la voz de tu corazón´?

Para mí, los libros que he escrito son como hijos. Cada uno está conectado a otro. Escucha la voz de tu corazón está basado en todas las estas experiencias que durante estos 40 años llevo trabajando con los seres humanos, con los niños de la calle que viven en las alcantarillas, y la idea es que nosotros aprendamos a escuchar la voz de nuestro corazón en silencio. En silencio tú te auto observas; este es el primer paso a la liberación interior, porque te conoces a ti misma (...) La voz de tu corazón no es la mente, que es fría, rígida y calculadora. La mente te dispara un promedio de 70 mil pensamientos repetitivos e inconscientes, y como si fuera poco, negativos. Esos pensamientos negativos son los que te hacen sufrir y deprimirte, porque ni tus peores enemigos te pueden hacer a ti tanto daño como tus propios pensamientos. La idea es que seamos maestros de nuestra mente y discípulos del corazón (...) Donde pones tu mente, ahí depositas tu corazón.

¿Cómo podemos escuchar la voz del corazón?

Lo primero es que en silencio te auto observas, y miras todo desde el amor, no desde el miedo. Cuando tú tomas una decisión con miedo, no es desde tu corazón. El miedo nubla el entendimiento, bloquea la razón, y una persona con miedo no se da cuenta de lo que hace, pues dice cosas que no quiere decir, hace cosas que no quiere hacer y termina viviendo un infierno en el que nunca quiso entrar. Se debe escuchar la voz de tu interior, de tu conciencia, de tu corazón; no la mente, que es fría, rígida y parlanchina.

¿Encontrar la felicidad es posible?

Claro, es que la felicidad está dentro de ti. Tú no necesitas hacer algo para alcanzar la felicidad. Tú tienes características inherentes a tu centro, a tu ser: la paz interior y el amor. Y cuando tienes paz interior y amor en tu corazón en ese instante, en tu centro, emana la alegría que te hace feliz porque encuentras el amor en cada cosa simple que haces. Y cuando tú amas lo que haces y haces lo que amas, no trabajas y disfrutas a plenitud lo que estás haciendo.

La felicidad es un estado, y por encima de la felicidad hay estados de conciencia más elevados que son el gozo, la dicha y el éxtasis puro, los cuales son estados de conciencia a los que se llega a través del silencio, la meditación, la visualización creativa y el servicio incondicional amoroso a los demás.

¿Por qué parece que ser optimista es visto con recelo por una parte de la sociedad moderna?

Ser optimista o pesimista son dos puntos de vista. Los optimistas eran gente maravillosa, llenas de sueños, de ideas, son personas que inventaron el avión y volaron. Los pesimistas también contribuyeron, porque hicieron los paracaídas y los frenos. La única diferencia es que el optimista disfruta, goza y está desde el amor; mientras que el pesimista está actuando desde el miedo. En la vida hay dos opciones: el amor o el miedo.

¿Qué expectativas tiene de la Feria Internacional del Libro de Panamá?

Estoy muy contento con esta feria del libro, porque siento que en Panamá se está incrementando mucho la lectura, y este tipo de talleres y conferencias cada vez está creando mucha más conciencia en la gente, que está ávida de conocimientos.