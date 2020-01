El mundo Altaria llega a Panamá

Quizás alguien lo considere solo un niño, porque Fabián Porras tiene 24 años, pero este narrador costarricense ha demostrado que la edad no es impedimento a la hora de escribir.

Trae a la Feria del Libro de Panamá Fuegos fatuos, una obra plagada de fantasía y que hará ver la luz y oscuridad de forma distinta.

¿Cuéntanos sobre el porqué del título que escogiste?

El título fue difícil de encontrar. Lo descubrí una tarde que leía uno de mis libros favoritos, y vi las palabras “fuegos fatuos” en medio de una metáfora. Fue perfecto porque quería incluir el elemento al libro y había olvidado que así se llamaban esas luces misteriosas: fuegos fatuos. Calzó como anillo al dedo.

Ya tienes dos libros a cuestas, ¿este tercero tiene algún tipo de relación con los anteriores o es un mundo nuevo?

Es un libro nuevo que nada tiene que ver con mis libros de El Símbolo Cristal. Estuve tratando de buscar una ambientación original que ninguna novela de fantasía tuviese, y creo que lo logré. En Altaria no hay la luz como la conocemos...

Al ser un escritor joven, ¿sientes que tienes algo que demostrar o la juventud te brinda más oportunidades de ensayo y error?

Creo que ambas cosas. La juventud puede darme oportunidad de ensayo y error, es cierto, sucede muy a menudo y es un arma de doble filo. Al ser jóvenes nos vemos juzgados con severidad y, muchas veces, menospreciados. Por eso, hay que luchar mucho por ser respetados y tratados como alguien serio. Pero todo comienza por tomar nosotros mismos la seriedad del caso. Ser joven da igual a la hora de escribir, porque la obra es la que se juzga, no el autor.

Tu novela ganó un concurso en España. Cuéntanos sobre eso.

Cuando terminé de escribirla, quise probar suerte porque sabía que era un buen libro y el tema tan original podía ser una buena carta de presentación.

Era el concurso más importante para autores menores de 25 años. Al final, fue una sorpresa enorme enterarme de que quedé finalista de entre más de 220 participantes, y el único autor no español.

Hasta ahora has escrito fantasía. ¿Piensas incursionar más adelante en otros géneros?

Tarde o temprano escribiré en algún género distinto, porque hay historias que me llaman la atención escribir. Pero, por ahora, me gusta la fantasía y es lo que hago mejor, así que quiero seguir en ello. Aun así, he escrito un par de cuentos de ficción y terror que han sido publicados, pero nada muy extenso.

¿Tienes algún ritual que practicas antes, durante o después de escribir?

Quizás algunas cosas. Me gusta escribir por las madrugadas, siempre es lo mejor. Me gusta tener una bebida fría y haber comido antes, de alguna manera me ayuda. Pero lo más importante es la música. Siempre tengo que estar escuchando algún soundtrack que me inspire, nada de música con letra.

¿Has leído algún autor panameño?

Pocos, pero sí. He leído a Laura Nieto, Alejandro Cantón, Eduardo Verdurmen y Eduardo Lince. He leído algunos otros autores que no han publicado y veo mucho potencial en ellos. Ojalá algún día se animen. Panamá necesita más escritores.

¿Crees que la literatura fantástica está reservada solo para los jóvenes?

Por supuesto que no. La literatura fantástica es muy amplia y va desde niveles de lectura de niños hasta adultos. Muchas novelas del género parecieran ser dirigidas a jóvenes especialmente, pero tratan sobre el crecimiento de actitudes y valores que bien podrían ser de utilidad para cualquier persona. En cuanto a entretenimiento, cualquiera es bienvenido.

En un mundo plagado de libros de temática fantástica, ¿qué separa a los tuyos del resto?

Los separa mi deseo de hacer cosas distintas. Pensé en la manera de mostrar algo que ningún libro de la temática fantástica tuviese. En Fuegos fatuos, la ambientación es el fuerte. Un mundo donde no hay luz natural ni hay fuego, y la luz se encuentra en estado líquido, creciendo de unos árboles especiales. Pero la mayor importancia de mi historia son los cuentos que los personajes narran. Cuentos que ponen al lector a indagar si tendrán algo que ver con lo que sucederá en la novela.

¿Qué género prefieres a la hora de leer?

Me inclino también por la fantasía. Leí una vez que el entrenamiento es para un guerrero lo mismo que la lectura para un escritor. Un escritor que no lea podrá tener ideas, pero no puede mejorar ni puede crecer como escritor. Leo fantasía, porque puedo estar al tanto de ideas originales que planteen otros autores y formas de narración de las cuales puedo aprender y, como dicen, ´echar al saco´.

¿Qué libro recomendarías a los muchachos para que entren al hábito de la lectura?

Para que entren a la lectura, si no están acostumbrados a leer, sería La historia interminable de Michael Ende.

Personalmente, si me pidieran la recomendación de un libro (pero para alguien que le guste leer), diría que El nombre del viento de Patrick Rothfuss. Es, por mucho, mi mejor recomendación.