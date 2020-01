La nostalgia de Franco por los discos

Más allá de la piratería o las bajas ventas, al cantautor venezolano Franco de Vita, que edita en España un álbum que resume sus casi 30 años de carrera, le duele que “el disco haya perdido su valor como concepto musical” con la llegada de internet, declaró en una entrevista.

“Ahora lo que se lleva es adquirir la canción en concreto, son más importantes los temas aislados que el disco en sí mismo”, lamenta el artista, quien recuerda con nostalgia los tiempos en que bandas como The Beatles editaban un álbum y la gente lo compraba pensando en el repertorio y no en ninguna composición específica.

De Vita afirma que todos sus discos “siempre” los ha concebido como un concepto, “desde la primera hasta la última canción, y un tema no entraba si no se identificaba con lo que quería mostrar el conjunto”, lo que no significa que no le gusten los álbumes variados que “combinen muchos estilos”.

Una descripción en la que, según el artista, encajaría su nuevo lanzamiento, Franco de Vita: En primera fila, donde une “distintos géneros como las baladas andinas, el rock, la salsa, el soul y los sonidos latinos”, en un trabajo que sintetiza su trayectoria. El álbum recopila sus temas más emblemáticos como Te amo, El buen perdedor y Louis.