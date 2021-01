Orquesta Camerata 2021

La agrupación musical Camerata cumplió recientemente sus ocho años de existencia, y para celebrarlo ofrecerá una extensa programación cultural de forma virtual que consistirá en recitales, charlas de apreciación musical y conversaciones sobre el entorno de la música clásica.

De esta manera, entre enero y diciembre de este año habrá un recital mensual cuya fecha coincidirá con una efeméride musical de gran trascendencia, como lo es, por ejemplo, la celebración de los 225 años del natalicio del prolífico e influyente compositor austriaco Wolfgang Mozart, así como los 120 años del fallecimiento del compositor italiano Giuseppe Verdi.

Charlas de apreciación musical

Víctor Mata conversó con este diario sobre la finalidad de las charlas de apreciación musical en el calendario de actividades. ‘Hay gente que dice que no le gusta la música clásica, y la mayoría de la gente que lo dice, afirma que no la entiende o la desconoce. La idea es que aprendan a entender y conocer la música clásica, y que se den cuenta que sí les gusta, pero no lo sabían’, dijo.