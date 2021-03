Panamá en el corazón

MÚSICA

El músico francés Mathieu des Longchamps estrena hoy su más reciente trabajo discográfico, titulado Vivo en Panamá, en el que plasma su infancia, transcurrida en la localidad colonense de La Guaira.

Un disco solar y melancólico que se caracteriza por su folk caribeño, cantado en francés y en español.

Mathieu des Longschamps El músico francés percibe a Panamá como un paraíso escondido que se asemeja a una fantasía surrealista enmarcada en un sueño que se puede vivir en tiempo real. Des Longchamps planea en un futuro realizar un nuevo trabajo discográfico basado en otros lugares paradisíacos del país, como las islas de San Blas, en formato de una expedición por el lugar.

“Estamos a tope promocionándolo en París, al igual que el documental homónimo que saldrá dentro de 10 días”, expresó emocionado des Longchamps.

El músico francés concibe este álbum como un libro abierto de la historia de su vida, al igual que lo hacen muchos otros cantautores que cuentan su vida a través de las canciones.

“Este es el resumen de mi vida, comenzando por mi infancia en La Guaira hasta mi camino hacia la adultez en París. Empieza en Panamá y termina en Panamá”, describió el cantante.

Mientras las canciones en español llevan a cualquiera que escuche el álbum a su infancia en La Guaira, los temas en francés abordan cómo des Longchamps observa la realidad francesa de cada día, caracterizada por las dificultades y otras cuestiones profundas.

“En francés, a veces escribo cosas más rebuscadas y en español me muestro con mi lado más inocente y feliz, de las vacaciones en ese lugar”, expresó.

En ese sentido, el tema Vivo en Panamá –que se llama igual al álbum– evoca la nostalgia de su infancia despreocupada.

“El Panamá que yo conozco está en La Guaira, un lugar ubicado [cerca de] Portobelo, Colón, que tiene una naturaleza tan rica, donde el mar y los animales forman parte del paisaje y donde tengo a muchos amigos que tienen esa forma natural de vivir, caminando descalzos, y donde todos se conocen y viajan en cayuco”, relató.

Des Longchamps admite que la nostalgia es tal, que cuando está fuera de La Guaira y se encuentra en París o cualquier otro lugar del mundo, atesora esos recuerdos de una manera muy especial. “Mientras más crezco, más me doy cuenta de cómo ese lugar me construyó y me marcó lo que soy hoy en día”, agregó.

El cantautor quiso convertirse desde siempre en músico, ya que sus padres lo eran. Él se enamoró aún más cuando descubrió a los 14 años que le fascinaba tocar la guitarra. “Un día empecé a tocarla y tuve una revelación. Tuve un flechazo muy fuerte y entonces decidí empezar por guitarrista”, recordó.

La última vez que estuvo en Panamá tocó en la Fiesta de la Música de la Alianza Francesa. Él recuerda esa experiencia como una de las más emotivas, ya que pudo mostrar su arte en la ciudad capital, donde fue acogido con mucha calidez.