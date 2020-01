La persistencia de Unamuno

Apasionado y temperamental, constante agonista, hombre de los siglos XIX y XX, y uno de los grandes pensadores españoles: así era don Miguel de Unamuno, filósofo y escritor cumbre de la llamada generación de 1898 y el rector más famoso de la Universidad de Salamanca.

El día de ayer, en España, se dio término al Año Unamuno 2012, que se celebró a propósito del 75 aniversario de la muerte del intelectual español, acaecida el 31 de diciembre de 1936, en plena Guerra Civil española. Durante el año pasado, en las ciudades de Salamanca y Bilbao, se desarrollaron congresos para revisar su obra.

Por otro lado, uno de los libros más importantes del año 2012, de acuerdo con la cuenta que presenta el diario El País, se trata precisamente de la biografía Miguel de Unamuno que hace de este controvertido escritor el ensayista vasco Jon Juaristi, quien lo califica de “autor incómodo, pero necesario. El primer intelectual moderno y el último de los antiguos”.

Incómodo quizás porque la de Unamuno es a la vez literatura y pensamiento en un momento donde la superficialidad ronda cada vez más el terreno de las letras. La suya es una obra en la que se aborda una de las más grandes incógnitas de la existencia, en sus propias palabras: “la cuestión de saber qué habrá de ser de mi conciencia, de la tuya, de la del otro y de la de todos, después que cada uno de nosotros se muera”.

De acuerdo con el académico panameño Aristides Martínez Ortega, pocos autores han acometido tan de frente el antiguo problema del ser y la inmortalidad como el escritor bilbaíno, lucha que se atestigua en obras clave como Niebla, Del sentimiento trágico de la vida y La agonía del cristianismo, entre otros. “Se ha dicho que Unamuno es predecesor del existencialismo, que será el gran tema de la filosofía del siglo XX”, dice.

Relación con Panamá

La hondura de la obra de Unamuno ha dejado huella en algunos de los más destacados escritores panameños. Testimonio de ello son los Sonetos de la pasión, del poeta Demetrio Fábrega. El libro inicia con una aclaración en que señala: “cada uno de los 25 sonetos que siguen fue concebido sobre la base de que habría de terminar con un verso de El Cristo de Velásquez de Unamuno escogido con antelación. El verso decimocuarto de cada soneto es uno de los 25 versos que me parecieron más luminosos”. Otro caso en la poesía istmeña, explica Martínez Ortega, es el de José de Jesús Martínez. Para el académico, la conexión no se circunscribe a una obra en concreto, sino que “la indagación sobre el tema de la lucha entre razón y sentimiento, la voluntad, la muerte, el dolor y la agonía, tan afines a Unamuno, palpitan con gran intensidad en la obra de Martínez. Me consta que lo admiraba enormemente”.

La intromisión del autor como personaje de la novela tiene un ejemplo en Niebla. “Se dice que este pasaje en el que el protagonista se rebela ante Unamuno, su autor, es semejante a Seis personajes en busca de autor, de Luigi Pirandello, que a la vez influyó en Plenilunio, de Rogelio Sinán, donde se utiliza un recurso similar”.