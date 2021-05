Red Hot Chili Peppers vende su catálogo

MÚSICA

El grupo estadounidense de rock alternativo Red Hot Chili Peppers vendió su catálogo de álbumes a uno de los gigantes de la gestión de derechos musicales, el británico Hipgnosis, por un estimado de entre $140 y $150 millones, según la revista Billboard.

Contactados por AFP, ni Hipgnosis ni el grupo se pronunciaron al respecto.

El fondo de inversión ya obtuvo los catálogos enteros de la cantante colombiana Shakira o del roquero canadiense Neil Young.

Formados en 1983 en la ciudad de Los Ángeles, los Red Hot Chili Peppers saltaron a la fama con su quinto álbum, el Blood Sugar Sex Magik de 1991, donde figuran sus más grandes éxitos como Under The Bridge, Give It Away o Suck My Kiss. La banda liderada por el cantante Anthony Kiedis y el bajista Flea colocó 7 álbumes en el top 10 de ventas en Estados Unidos, incluyendo a Californication, de 1999, que vendió más de 15 millones de copias.

Desde su creación y hasta su cotización en la Bolsa de Valores de Londres (LSE) en 2018, Hipgnosis ha recaudado más de 1,100 millones de libras ($1,500 millones) en sus negocios.

Para financiar la adquisición del catálogo de Red Hot Chili Peppers, el fondo de inversión realizó un aumento de capital, que le permitió recaudar alrededor de $15 millones, según documentos difundidos por la LSE.

Creado por el exgerente de artistas como Elton John o la banda de heavy metal Iron Maiden, Merck Mercuriadis, el fondo ha invertido varios cientos de millones de dólares en derechos musicales y a un ritmo constante.

Ahora tiene bajo su control una serie de clásicos de la música popular, así como los derechos de docenas de éxitos recientes, incluidos Shape of You de Ed Sheeran y Uptown Funk! de Bruno Mars.