La tercera parte de ´The Hobbit´ cambia su título

VíA RáPIDA

VARIACIÓN. La tercera entrega de la saga The Hobbit, que llegará a las salas en diciembre, ha cambiado su título y en vez de denominarse There and Back Again, pasa a llamarse The Battle of the Five Armies. Así lo dio a conocer el director Peter Jackson desde su página oficial en Facebook. “There and Back Again nos parecía el nombre adecuado para contar en dos películas la aventura de reclamar Erebor, cuando la llegada de Bilbo y su marcha estaban contenidas en la segunda película”, explicó.