Un medio para promover el arte y ayudar al artista local

Con el fin de exponer, promover y comercializar piezas exclusivas bajo el nombre de los artistas que hacen parte de la escena cultural del país, surge el proyecto de innovación creativa Collab Creative Wear en el que la gestión artística y la economía creativa son los pilares de este proyecto que reúne tanto a artistas plásticos como a exponentes locales del entretenimiento y la música.

Collab Creative Wear constituye una plataforma optimizada de impresión bajo demanda para el comercio electrónico de productos exclusivos, como podrían ser los suéteres, los stickers y las gorras.

Collab Creative Wear Este manifiesto, que se presenta en cuatro cortometrajes, está compuesto de cuatro historias: de inspiración, de relevancia, de construcción y de estilo de vida. El primer punto, que trata sobre la inspiración, se centra en los ingredientes que la forman; mientras que el de la relevancia se dirige a la construcción de la reputación del artista y su trabajo. Esto se podrá encontrar pronto en ‘www.collabcreativewear.com’, donde también está el catálogo.

Sus creadores, Mario Acevedo y Germán White, aseguran que Collab Creative Wear busca ser una vitrina cultural y ofrecer una alternativa que promueva una parte de la economía creativa nacional.

Para la primera etapa del proyecto ya están escogidas piezas exclusivas de artistas como Ene Casis, Aleks 507, Molart, Membache, Inktens y Manu Contini.

Acevedo dice que la plataforma busca además potenciar la visibilidad de los artistas emergentes así como brindar las herramientas necesarias para aquellos miembros de la comunidad artística que buscan un espacio en donde lanzar sus últimos proyectos y que ellos estén al alcance de una potencial audiencia que podría estar interesada en esa propuesta artística.

“Collab Creative Wear busca brindar una solución a las problemáticas que suceden al no tener un grupo de apoyo o una persona que ayude a los artistas en la comercialización y en otros aspectos relacionados a la venta de estos productos. Con nosotros, el artista sólo tiene que crear, entendiendo que los artistas son nuestra fuente principal de talento y de inspiración”, agregó.

Acevedo señaló que Panamá tiene artistas cuyas historias deben ser contadas. “Además de ayudar a los artistas a tener otra fuente de ingresos, lo que realmente le añade valor a esta iniciativa es el contenido generado por cada uno de los artistas que forman parte de este proyecto”, expresó.

Un espacio libre

Uno de los artistas que participa en este proyecto es Grenal Mecha Membache, mejor conocido por su nombre artístico Membache. Él cuenta que hay pocas ocasiones en las que existe la oportunidad de mostrar su trabajo artístico ante el público, por lo que se siente alegre y contento por formar parte de Collab Creative Wear.

“Es una oportunidad donde puedo mostrar mi trabajo y colaborar con lo que es la marca, a la vez, que ayuda a promover mi arte”, dijo.

Las piezas artísticas de Membache están basadas en el surrealismo y los elementos que más se pueden apreciar en su trabajo son aquellos relacionados con la flora y la fauna bajo un punto de vista en el que pretende exhaltar la armonía.

Además, lanza un mensaje para que la población tome conciencia ante la necesidad de proteger la biodiversidad que caracteriza al país.

Membache comenzó su carrera artística hace cinco años y, si bien tenía un talento desarrollado desde la infancia y la adolescencia, no estaba entre sus planes de vida ejercer la profesión de artista.

Otra de las historias que destacan es la del artista Ángel Gittens, cuyas obras se centran en los conceptos espiritualidad y cristianismo además de poseer humanidad. “Son sensaciones de redención, de búsqueda de algo más. (...) Se trata de la cercanía hacia lo divino, es algo especial”, describió.

Al igual que Membache, Gittens —quién lleva cuatro años de carrera artística— desarrolló su talento desde que tenía una corta edad.

“Desde los ocho años de edad, he estado dibujando y practicando, y antes hacía dibujos ya sea de personas, de retratos, de animales y ese tipo de cosas. Ese talento lo tengo innato porque no soy ese tipo de persona que necesita estar practicando constantemente, lo he ido desarrollando poco a poco y fui mejorando todo el tiempo practicándolo cada mes o dos meses”, narró.

Él piensa que este tipo de iniciativas apoyan a los artistas a difundir sus creaciones.