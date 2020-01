Alejandro Fernández complació a sus fanáticos

La gira "Confidencias World Tour", del cantante mexicano Alejandro Fernández, hizo su escala en el Figali Convention Center de Panamá la noche de este miércoles 26 de noviembre. Cerca de las 10:00 p.m., el hijo del también cantante Vicente Fernández, ofreció un espectáculo cargado de luces que incluyó mariachis y un repertorio de 29 éxitos.

Fernández no perdió tiempo, a sus charlas concisas con el público le seguían canciones como Me dediqué a perderte, Abrázame, Tantita pena y Se me va la voz, entre otras.

A mitad de su show, el artista desapareció del escenario para volver vestido de charro, deshaciéndose del sombrero mexicano, aplacó su melena luciendo un moño recogido, aunque el calor no lo abandonó.

Agradecido con los panameños, Fernández preguntó a la multitud si le gustaba el show, los gritos de afirmación no se hicieron esperar por una audiencia conformada mayoritariamente por damas.

Para la medianoche, interpretó temas de su padre, entre ellos, Mujeres divinas, Me voy a quitar del medio, Para Siempre, Hermoso Cariño y Estos celos.

Y para cerrar con broche de oro la velada, el intérprete combinó la música ranchera con ritmos modernos, y después se despidió de los panameños con el tema Estrella.