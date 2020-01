Fiscal archiva investigación de sobrevuelos de Anati

Luego de casi un año de investigaciones, el fiscal cuarto anticorrupción, William Parodi, solicitó el archivo provisional de la investigación seguida por el supuesto uso de bienes de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) para espiar propiedades del presidente Juan Carlos Varela; su hermano, el diputado José Luis Varela, y los excandidatos a presidente y vicepresidente en la nómina del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Juan Carlos Navarro y Gerardo Solís, respectivamente.



El 4 de diciembre de 2013, personal de la entidad abordó un helicóptero para sobrevolar las casas de playa de los Varela, Navarro y Solís, y de la Hacienda San Isidro, en Pesé, propiedad de la familia Varela.



En esa gira se fotografiaron las casas, imágenes que posteriormente fueron utilizadas por los diarios propiedades del entonces presidente de la República, Ricardo Martinelli.



Parodi explicó que en la investigación, que se inició en diciembre de 2013 por una denuncia pública del diputado “Popi” Varela, no se pudo establecer la comisión del delito de peculado de uso de recursos del Estado.



El fiscal detalló que se solicitó un informe a Anati con relación al sobrevuelo, pero dicho informe no arrojó evidencias de la utilización de recursos del Estado.



En esta investigación también se descartó, por falta de validez procesal, una grabación en la que se escucha a supuestos funcionarios de Anati –entre ellos su entonces director Franklin Oduber– hablar de estos sobrevuelos.



El grupo se pone de acuerdo para dar una versión oficial sobre el hecho. El citado audio fue desestimado ya que fue obtenido sin la autorización de un funcionario judicial. No obstante, Parodi advirtió que de surgir nuevas evidencias puede solicitar la reapertura del expediente.