Abogada de 'Chichi' De Obarrio presenta hábeas corpus ante la Corte Suprema de Justicia

La defensa legal de Adolfo Chichi De Obarrio , ex secretario privado del expresidente Ricardo Martinelli , presentó hoy en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un hábeas corpus para evitar que se le aplique la detención preventiva ordenada por la Fiscalía Segunda Anticorrupción.De Obarrio, que está endesde el 25 de diciembre, es acusado por lapor peculado, fraude y corrupción en el contrato de $45 millones para la compra de comida deshidratada con fondos del Programa de Ayuda Nacional (PAN) durante el gobierno anterior. La fiscalía ordenó su indagatoria y detención., abogada de Chichi De Obarrio, informó que lo que pretende es que de manera preventiva la CSJ impida cualquiera detención en contra de su cliente.Ramos explicó que los cuatro hábeas corpus que fueron declarados no viables por la CSJ en diciembre pasado los presentó para conocer si en ese momento habían acusaciones de las cuatro fiscalías anticorrupción contra Chichi De Obarrio.Los fiscales en ese entonces no habían acusado a De Obarrio, sino hasta finales del mes de enero. Además de esto, interpuso una fianza de excarcelación para igualmente evitar la detención de Chichi De Obarrio.La abogada informó que presentó también un incidente de nulidad en contra de la declaración del testigo protegido en el expediente que sigue la Fiscalía Segunda Anticorrupción por los contratos de piso y techo con fondos del PAN. Estos tres recursos se suman a los dos incidentes, de nulidad y controversia que fueron interpuestos la semana pasada."No se puede formular cargos contra una persona si no se ha determinado a cuánto asciende la lesión patrimonial. No hay una orden de indagatoria que establezca los supuestos sobrecostos", indicó.Manifestó que la mayoría de las partidas fueron trasladadas al PAN desde otros ministerios y esos presupuestos no podían utilizarse sin autorización de esas entidades."Los han llamado a responder a solo un día de vencer el término de investigación por cargos de $45 millones en lo que Adolfo De Obarrio no recibió ni un céntimo. En este país debemos aprender a investigar para luego detener, y no detener para luego investigar", dijo.Anunció que como parte de la defensa de Chichi De Obarrio va a presentar más de 20 recursos legales tanto en la CSJ como en los juzgados de circuito.