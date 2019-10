Alerta por estafas de financieras 'fantasmas'

El comisionado y subdirector de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), Manuel Bonome, informó que desde direcciones falsas en internet se viene dando una nueva modalidad de estafas, haciéndose pasar por financieras constituidas en el mercado panameño.

Las estafas consisten en pedir a las víctimas una suma de dinero por adelantado o la comisión del trámite de los préstamos y luego desaparecen.

Estas empresas fantasmas se dedican a ofrecer facilidades de préstamos a través de diferentes plataformas digitales sin contar con la autorización legal, publican direcciones falsas o plagian la identidad de financieras existentes.

Las redes sociales son el principal medio de difusión para esas publicaciones de los estafadores, quienes dicen hacer préstamos inmediatos de cantidades elevadas.

Bonome detalló que hacen llamativas sus ofertas al no exigir estabilidad laboral, no revisan historial crediticio en la Asociación Panameña de Crédito y dicen entregar el préstamo en un tiempo corto con una tasa de interés mínima.

El comisionado dijo que tras unas ocho denuncias, que se han presentado en las últimas semanas, las autoridades se alertaron de estos hechos delictivo, que son investigados en conjunto con el Ministerio Público.

"Hay una situación bien clara, se pide un pago adelantado por trámite de cierre de una situación de crédito, donde la persona que lo solicita no ha ido a ninguna financiera, sino a través de Internet. No se puede pagará absolutamente nada ni adelanto al cierre de un préstamo porque no o hay, son empresas fantasmas", agregó.

Además explicó que se tratan de investigaciones complejas porque hay que verificar la dirección informática de donde surgen estos hechos delictivos, por otro lado analizar a donde se realizan los pagos.

Bonome dijo que por los general esos pagos se realizan fuera del país, pero hay una red debidamente estructurada a través de internet.

Por otra parte, Sanya Salcedo, subdirectora de la Dirección de Empresas Financiera del Ministerio de Comercio e Industrias, expresó que en la página oficial del ministerio se encuentra la lista de todas las empresas financieras que tienen autorización legal para ejercer en Panamá.

"Hemos identificados la modalidad de que hay empresas estafadores que utilizan nombres muy similares (...), ya se han identificado casos en los cuales utilizan cuentas de bancos locales donde le solicitan depositar un adelanto en concepto de seguro financiero", detalló Salcedo.

Salcedo advirtió que la persona que buscan un préstamo no tiene que incurrir en hacer un adelanto para obtener el préstamo. También señaló que una financiera legal nunca va a solicitar a un usuario que haga un pago ante de la autorización del financiamiento solicitado.