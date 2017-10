Audiencia a presunta red de estafadores liderada por un checo

Un grupo de empresarios se consideran estafados por una empresa financiera -denominada Panamá Factoring and Forfaiting Group Inc.- que se dedicaba a facilitar líneas de crédito y a la vez convencía a estas personas en firmar documentos, sin darse cuenta que entregaban las escrituras de sus empresas y bienes inmuebles.

Por estos hechos, la Fiscalía Contra los Delitos de la Fe Pública investiga al checo Marek Stibor, y los dominicanos Kirzi Abreu -pareja de Stibor- y Santa Romero. Todos tienen medida cautelar de detención provisional. También son investigados Jean Carlos Rodríguez, Rafael Tobar, Carlos Gutiérrez, Nicole Flores, Hermes Aguirre y Giancarlos Nuñez. Los seis tienen medidas cautelares distintas a la detención provisional.

Hoy se celebró una audiencia de acusación, en las oficinas del sistema penal acusatorio (SPA) del Primer Distrito Judicial.

A la cita acudió Genai Lermo, quien contó a los periodistas que estuvo a punto de caer en la presunta estafa. Conoció de la supuesta financiera a través de un sitio en internet.

“En un dos por tres me aprobaron una línea de crédito, me incrementaron el saldo, me manipularon para que yo utilizará la línea de crédito y una vez que la utilice, devolví el dinero en 15 días, porque realmente no lo necesitaba. Pasaron ocho meses y me llamaron a decirme que yo debía 10 veces el capital que ya yo había pagado, más los intereses”, manifestó.

María Landau, de la empresa Fly Park Panamá, interpuso una querella contra Stibor y su grupo. Contó que después de ganar un contrato para ofrecer servicios al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) por $385 mil, tuvo que gestionar una línea de crédito para respaldar la fianza de cumplimiento. Ahí empezó su particular calvario.

Como garantía para la línea de crédito, Landau entregó a la financiera un cheque por $385 mil, que era el monto exacto que recibiría del Idaan por ofrecer sus servicios. Contó que los presuntos estafadores giraron el cheque a favor de Panamá Factoring and Forfaiting Group Inc.

Además, sostiene que el grupo adelantó trámites ante el Registro Público para despojarla de su empresa Fly Park Panamá. La fiscalía intervinó y la gestión quedó suspendida.

Este jueves 5 de octubre, la juez de Garantías, Irma Palacios, dio inicio a la fase intermedia del proceso seguido a las nueve personas. En la fase intermedia la fiscalía formaliza la acusación.

A las cinco de la tarde de este jueves, la audiencia de acusación fue suspendida y debe reanudarse este viernes, a las 9:00 a.m.