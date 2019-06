'Es un peligro para el juicio', dice Balbina Herrera sobre la salida de Martinelli de El Renacer

Como un "precedente nefasto" para el país fue calificada por Balbina Herrera, una de unas víctimas de los espionajes ilegales que realizó el Consejo de Seguridad Nacional por presunta orden de Ricardo Martinelli, la decisión del Tribunal de Juicio Oral de excarcelar al exgobernante.

Así, "cualquier privado de libertad que haya cumplido un año puede solicitar su libertad o cambiar de medida e irse para su casa... La ley tiene que ser igual para todos", comentó Herrera, quien fue candidata presidencial del PRD en el año 2009, elección que ganó Martinelli.

La madrugada de este miércoles, el Tribunal de Juicio, conformado por los jueces Roberto Tejeira (presidente), Arlene Caballero y Raúl Vergara, ordenó el cese del régimen de detención temporal en el que se encontraba Martinelli desde el 11 de junio de 2018, cuando llegó a Panamá extraditado por Estados Unidos. A cambio, el tribunal le impuso la medida cautelar de depósito domiciliario; además, tiene prohibido salir del país sin autorización judicial, utilizar las redes sociales, atender a los medios de comunicación y acercarse a las otras partes del proceso.

A juicio de Herrera, la decisión de excarcelar a Martinelli viola los derechos de las víctimas, toda vez que no fueron notificados como correspondía. Según el artículo 226 del Código Procesal Penal, si las víctimas están presentes, podrán participar y ser escuchadas por los jueces, antes de que el tribunal adopte una decisión. Herrera remarcó que este requisito no se cumplió.

"La audiencia se alargó tanto que de no haber estado presentes Mitchell Doens y yo, estoy segura que el Tribunal de Juicio le hubiese dado país por cárcel o libertad plena… Esa era la decisión", expresó.

Señaló que el dictamen del tribunal varió "cuando nos quedamos allí [hasta la madrugada de este miércoles] y le decimos [a los jueces] que las víctimas no habían sido notificadas".

Herrera dijo que ahora más que nunca las víctimas que se han atrevido a denunciar a Martinelli "nos sentimos desprotegidas".

"No compartimos que, a pesar de que está detenido, que tiene casa por cárcel, que no puede hablar, que no puede hacer conferencias de prensa, ni escribir por Twitter, es un peligro para que aquí se desarrolle un juicio correctamente”, planteó la dirigente política.

"Él [Martinelli] es un hombre que está amenazando, que nos ha amenazado a nosotros”, insistió Herrera, quien citó como ejemplo a las personas que este martes, le gritaban en los predios del Primer Distrito Judicial de Panamá donde se desarrolla el juicio oral.

"Antes estaba en El Renacer, ahora esta aquí en San Francisco… es un peligro, un elemento que desestabiliza la situación de este país", opinó.

Recordó que Martinelli en distintas instancias judiciales -en Panamá y en Miami, donde se decidió su extradición a Panamá- se ha reconocido que el expresidente es una persona acaudalada, "que tiene medios de comunicación, que tiene yate, que tiene avión, empresas, que utilizó el Consejo de Seguridad Nacional para perseguir a opositores... estamos hablando de una cosa muy seria".

La fiscalía y los querellantes anunciaron una apelación a la decisión del tribunal. La audiencia ante el Tribunal Superior de Apelaciones se realizará el viernes 14 de junio, a las 10:00 a.m., en la sala 1 del Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora. "Vamos a seguir adelante", concluyó Herrera.