Califican de 'peligrosa' la propuesta de ley sobre reforma migratoria

Analistas y juristas consideran que el anteproyecto de reforma migratoria presentado por la diputada perredista y primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Zulay Rodríguez, es "peligrosa".

"Es una propuesta dirigida a venezolanos... no hay que negar que se deban revisar las normas migratorias, pero esta propuesta está sesgada", dijo en el programa Debate Abierto Rodrigo Noriega, abogado y consejo editorial de La Prensa.

Indicó que en vez de estar celebrando el ingreso de Mariano Rivera al Salón de la Fama, un "extranjero" en Estados Unidos, "en su lugar estamos discutiendo un tema que es cortina de humo".

La propuesta, indicó, es "arbitraria" y busca crear la Unidad Migratoria de Acción de Campo (UMAC), que no es más que una policía "con súper poderes". "Estamos hablando de un régimen dictatorial dentro de una democracia", sostuvo.

Agregó que es una propuesta "terrible" en momentos en que el presidente Laurentino Cortizo busca inversión extranjera. La iniciativa de Rodríguez, indicó, envía un "mensaje racista y de xenofobia".

Carlos Salazar, ingeniero, indicó que es positivo que se presente este tipo de propuesta ante la Asamblea y que durante su discusión se mejore, eliminando cualquier propuesta que viole los derechos humanos o sea inconstitucional.

Sin embargo, consideró que la iniciativa de ley de Rodríguez es "peligrosa". Mencionó, por ejemplo, la creación de la "policía especial", la cual se encargaría de investigar a los extranjeros. Coincidió con Noriega en el sentido de que parece ser una "bola de humo", ante los cuestionamientos del caso de las planillas y las donaciones.

Danilo Toro, sociólogo, indicó durante Debate Abierto que es propio de los diputados que entren a discutir estos tipos de proyectos, y que durante la marcha se mejore. No obstante, el anteproyecto tiene una "argumentación que a todas luces es xenófaba, es antimigratoria y no disimula el rechazo a los extranjeros y eso es peligroso".

El abogado y exmagistrado José Abel Almengor consideró que es un buen momento para discutir el tema migratorio, pero con "calma" y con todas las partes. Indicó que no sería correcto aprobar una norma de este tipo en poco tiempo.

Dijo también, que en la propuesta de Rodríguez se crea una unidad que abriría procesos a extranjeros que insulten al nacional, lo que consideró como "peligroso".

En tanto, el abogado Carlos González Ramírez, aseguró que la propuesta de la diputada es para "perseguir a los extranjeros" que se acogieron al programa Crisol de Razas.

DEFIENDE INICIATIVA

La diputada Zulay Rodríguez defendió su anteproyecto de ley en el programa Debate Abierto. Indicó que en Panamá hay extranjeros que se acogieron a prórrogas de su permanencia, pero que a la fecha "no han arreglado sus papeles". Y su propuesta, aseguró, es dirigida para aquellos que no se han regularizado.

"Si los panameños no pagan impuestos, va preso. Si el empresario no paga la cuota obrero-patronal, se le abre un proceso. Si el extranjero no paga no pasa nada", indicó.

Aseguró que esto ocurre, pues están "amparados" bajo el estatus de el Crisol de Razas. Sostuvo que lo que busca es que "los extranjeros que están ilegales se legalicen".

"No sabemos qué cantidad de extranjeros ingresaron ilegal, o con VHI, o con enfermedades", agregó.

Según la diputada, este tema "desata pasiones" porque los panameños sienten que están contra su "salud, trabajo y seguridad".