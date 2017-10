Corte Suprema mantiene proceso a Ricardo Martinelli por caso Bahía Honda

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) mantiene la investigación contra el expresidente de al República y diputado del Parlacen, Ricardo Martinelli Berrocal, referente a supuestas amenazas a moradores de Pixvae y Bahía Honda, en la provincia de Veraguas, para que cedieran tierras a un comerciante.

En un comunicado del Órgano Judicial, el magistrado Abel Zamorano, fiscal de esta causa, manifestó que el pleno de la Corte, mediante resolución del 2 de julio de 2016, resolvió no admitir la denuncia en lo que se refiere a determinados delitos por considerar que están prescritos. No obstante, Zamorano precisó que sí admitió la acción legal en cuanto a otras supuestas conductas. En el comunicado no se hace referencia a los posibles delitos a los que se refiere Zamorano, pero al momento de presentarse la denuncia, se solicitó investigar al exmandatario por la supuesta comisión de los delitos de usurpación de tierras, apología del delito y abuso de autoridad.

La nota de prensa indica que el expediente se encuentra en etapa de investigación.

“Corresponde al despacho del magistrado fiscal hacer las diligencias posibles que no se pueden ventilar públicamente, por el respeto a la presunción de inocencia, la reserva del sumario, el debido proceso y las garantías del investigado. Asimismo, los principios y reglas que rigen las actuaciones del fiscal”, argumentan.

La denuncia fue presentada el 28 de enero de 2015 por el abogado Donaldo Sousa, en representación de Aurelio Camaño H., por irregularidades relacionadas con una presunta ocupación de 70 hectáreas de tierras al sur de Veraguas, en el año 2012.

Martinelli está detenido en Miami desde el pasado 12 de junio, a la espera de ser extraditado a Panamá, como parte del proceso que se le sigue por la interceptación no autorizada de las comunicaciones desde el Consejo de Seguridad Nacional (CSN), durante los dos últimos años de su mandato.