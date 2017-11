Corte Suprema concede excarcelación a Pipo Virzi

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió un amparo de garantías al exvicepresidente de la República y comerciante Felipe Pipo Virzi, investigado por el Ministerio Público por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales.

Virzi está detenido preventivamente en la cárcel El Renacer desde agosto pasado, pero con el fallo de la Corte -que tuvo como ponente al magistrado Harry Díaz, se le impuso la medida cautelar de impedimento de salida del país sin autorización judicial. Además debe reportarse los días 30 de cada mes.

"Es mayor de 65 años, no debe ser privado de libertad al menos que el Ministerio Público justifique tal medida. Virzi no ha faltado a sus compromisos con los procesos, así que no hay mucho que analizar", aseguró el magistrado.

Virzi es investigado dentro del proceso que adelanta el Ministerio Público por el préstamo que otorgó la Caja de Ahorros al consorcio HPC-Contratas-P&V, para la supuesta construcción de un centro de convenciones en Amador. Los dineros fueron desviados a la hoy liquidada casa de valores Financial Pacific (FP).