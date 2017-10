Corte Suprema retira de la agenda del Pleno el amparo presentado por los Martinelli Linares

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no discutirá este jueves el proyecto de fallo sobre el amparo de garantías constitucionales presentado por Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, dentro del proceso que adelanta la Fiscalía Especial Anticorrupción por el pago de supuestos sobornos de Odebrecht a través de bancos suizos.

El tema estaba asignado en la agenda del Pleno de este jueves, pero poco antes, el magistrado suplente Efrén Tello –que actúa como sustanciador- retiró el proyecto de la sesión.

La acción fue comunicada por Yanixsa Yuen, secretaria general de la CSJ.

El amparo fue presentado por el abogado Luis Eduardo Camacho González, en contra de un oficio emitido en febrero pasado por la fiscal Tania Sterling para que bancos locales le suministren información relacionada a las cuentas de los Martinelli Linares, hijos del expresidente Ricardo Martinelli, actualmente detenido en Miami, Estados Unidos.

En abril pasado, la magistrada Ángela Russo admitió el amparo y ordenó a la fiscal suspender las diligencias del caso en lo que respecta a los Martinelli Linares, hasta que se resolviera el fondo del asunto.

En un informe dirigido a la Corte, Sterling justificó que la información fue solicitada “ para comprobar la posible comisión de los tipos penales contra el orden económico, específicamente el delito de blanqueo de capitales, por lo que es adecuado realizar la diligencia que permita demostrar o no que se haya utilizado el sistema bancario nacional para blanquear capitales producto de delitos y que pudiera transgredir la correcta administración de justicia”.

Destacó que una de las “ formas más importantes para la comprobación de dicho tipo penal... son los registros bancarios que pudiesen mantener los imputados y pudiesen dar precisión en confirmar los hechos que se investigan o simplemente descartarlos”.

Sterling recordó que la CSJ, en reiteradas ocasiones, ha señalado que no cabe el amparo contra los oficios girados por la fiscalía, pues estos no tienen carácter de orden de hacer o no hacer, sino que son meras comunicaciones accesorias a una orden principal.