Corte favorece a diputados

DISIDENTES DE CD Y PRD, ENTRE BENEFICIARIOS DE FALLO

Dos días después de la elección de Rubén De León como presidente de la Asamblea Nacional; es decir, el pasado 3 de julio, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio a conocer un fallo en el que no admitió una denuncia contra 34 diputados por el uso de $403.4 millones en partidas circuitales asignadas en el gobierno anterior.

De ese total, 15 diputados votaron a favor de De León, miembro del Partido Revolucionario Democrático (PRD).

Esta denuncia fue presentada el 15 de diciembre pasado por el abogado Ernesto Cedeño.

De los 39 votos que sumó De León, 22 fueron decisivos: 6 del PRD, 13 de Cambio Democrático (CD), 2 del partido Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena) y el de la independiente Ana Matilde Gómez. El resto de los votos los obtuvo de los diputados del partido Panameñista (16) y el Partido Popular (1).

Los 6 diputados del PRD y los 13 de CD no siguieron la línea de sus partidos de votar por Crispiano Adames, el otro candidato a la presidencia de la Asamblea, también del PRD.

Entre los diputados de CD que votaron por De León y que fueron favorecidos con el fallo figuran: Yanibel Ábrego, Rony Araúz, Dana Castañeda, Raúl Hernández, Absalón Herrera, Nelson Jackson, Mario Lazarus, José Muñoz, Salvador Real, Edwin Zúñiga y Marylín Vallarino. Los del PRD son: Leandro Ávila, Elías Castillo y el propio De León.

Francisco Alemán, del Molirena, quien apoyó a De León, también aparece.

El 12 de marzo pasado, el pleno de la CSJ había decidido no admitir la denuncia por falta de la prueba sumaria. Sin embargo, no fue sino hasta el pasado viernes cuando se dio a conocer el fallo, que tuvo como ponente al magistrado presidente de la CSJ, José Ayú Prado.

CASOS PENDIENTES

En tanto, 4 de los 15 diputados de CD y Molirena que apoyaron a De León tienen procesos penales y patrimoniales pendientes en la CSJ. En este grupo están Zúñiga, Muñoz y Manuel Cohen, de CD; y Miguel Fanovich, del Molirena. A ellos hay que sumar a la diputada Gómez, quien también le dio su voto a De León.

La denuncia contra Zúñiga por la supuesta comisión de delitos patrimoniales, fue admitida el pasado 29 de agosto y guarda relación con presuntas irregularidades en un proyecto de acueducto en San José de San Francisco, Veraguas, por el que se pagaron $57 mil 293 con 16 centésimos con dinero del extinto Fondo de Inversión Social (FIS). Sin embargo, el acueducto nunca funcionó. Los hechos se dieron entre 1998 y 2004, cuando Zúñiga era director de Seguimiento y Control del FIS. Ayú Prado es el ponente.

Muñoz, Cohen y Fanovich tienen cada uno un expediente por la presunta comisión de delitos electorales, tras el uso de recursos del Estado para proselitismo en las pasadas elecciones. Los tres casos están pendientes de decisión por los magistrados Luis Ramón Fábrega y Nelly Cedeño.

Gómez, en tanto, tiene dos procesos por supuesto abuso de autoridad, acusaciones que se dieron cuando era procuradora de la Nación en 2009. Estos casos están en manos de Harley Mitchell y Nelly Cedeño.

Cohen y Fanovich, y sus colegas Héctor Aparicio (CD) y Jorge Alberto Rosas (panameñista), enfrentan otra denuncia por el presunto uso irregular de $6 millones 32 mil 205 en partidas circuitales. Esta denuncia fue interpuesta este año por el abogado Cedeño y está pendiente de decisión por el magistrado ponente Mitchell.

Samuel Bennett, suplente de Lazarus, que está entre los favorecidos con el archivo de la denuncia de las partidas circuitales, es investigado desde el pasado 11 de junio por la supuesta comisión de los delitos de blanqueo de capitales y enriquecimiento injustificado. Ayú Prado ejerce como fiscal en este proceso.

ARCHIVADOS

Quibian Panay, otro de los diputados del PRD que no siguió la línea de su partido, fue favorecido con un fallo de la CSJ el 4 de septiembre de 2014, en el que se archivó un proceso patrimonial en su contra. El ponente fue el ahora exmagistrado Víctor Benavides.

Esa pesquisa fue abierta en 2012 por la Fiscalía de Cuentas por supuestas anomalías en el programa Verano 2009, que manejó Panay cuando era representante de Las Cumbres.

Mientras, el 31 de marzo pasado, la CSJ, con ponencia del magistrado Abel Zamorano, archivó una investigación por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales al perredista Pedro Miguel González (otro de los que apoyó a De León). La acusación data del 7 de junio de 2011, cuando la Unidad de Análisis Financiero reveló que supuestamente recibió dinero de empresas de familiares que recibieron contratos en la gestión de Martín Torrijos.

Héctor Valdés Carrasquilla, de CD; y Javier Ortega, del PRD, son los únicos diputados que votaron por De León y no tienen expedientes en la Corte.