Denuncian al presidente del Colegio de Abogados por decir que es 'doctor'

El presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA) Dionicio Rodríguez, fue denunciado ante el Tribunal de Honor del gremio que preside. El motivo: otro abogado lo acusa de decir que es doctor, título que alega, no tiene.

Joel Caballero, acusa a Rodríguez de violar el artículo 37, numeral 2 del Código de Ética y Responsabilidad Profesional del Abogado, por atribuirse un título académico que no posee. El mismo considera que es una falta a la ética “el que pública o privadamente utilice o se atribuya títulos académicos que no posee”.

Según la denuncia, Rodríguez utilizó el título de “doctor” en distintos momentos y contextos.

Por ejemplo afirma que el 3 de septiembre de 2018, Rodríguez otorgó un poder en el que se presenta como “doctor”. “Ese poder lo hizo en calidad de presidente del Colegio Nacional de Abogados, lo cual agrava su comportamiento antiético”, afirma Caballero.

También narra que durante las elecciones del CNA para escoger a las autoridades para 2017 y 2019, “era común ver anuncios donde [Rodríguez] utilizaba el título académico a pesar de no serlo.” También lo usó en otra actividades y documentos del CNA, afirma.

El demandante remarca además que el sitio web de Rodríguez especifica que cursó estudios en un programa de doctorado, lo cual “hace una diferencia entre ser titulado y haber cursado un programa” que “a todas luces indica no haber terminado los requisitos de titulación.” También cita la ausencia de un título de doctor en el currículum de la firma para la que Rodríguez labora.

La Prensa llamó a Rodríguez y afirmó no saber nada la denuncia.

El que sí contestó fue Caballero el demandante: “Yo me di cuenta, buscando e investigando, sobre dónde había conseguido su doctorado. Me dio curiosidad, busque la universidad en la que había estudiado y bueno, encontré que esa documentación no estaba correcta, y eso me pareció antiético. Por eso entonces hice la denuncia ante el CNA para que investigarán.

Los miembros del Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados son: Maritza Cedeño, Gregorio Ordoñez, Virgilio Sousa, Fernando Gómez Arbelaez, Marta López de Martin, Marilyn Palma y Jorge Gantes.