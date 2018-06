Estados Unidos aprueba la extradición de Ricardo Martinelli a Panamá

El Departamento de Estado estadounidense aprobó la extradición del expresidente Ricardo Martinelli a Panamá, para que responda por la interceptación no autorizada de las comunicaciones desde el Consejo de Seguridad Nacional, en los dos últimos años de su mandato.

La extradición había sido certificada desde el 31 de agosto de 2017 por el juez Edwin Torres, de la Corte del Distrito Sur de la Florida, y avalada el 23 de enero pasado por Marcia Cooke, jueza de una instancia superior a la de Torres.

Martinelli fue capturado en Miami el 12 de junio de 2017. Desde entonces, permanece en el Centro de Detenciones Federales de esa ciudad, sin derecho a fianza. Hace dos semanas, el expresidente desistió de los recursos presentados en la Corte Federal de Apelaciones del 11° circuito estadounidense, con sede en la ciudad de Atlanta, Georgia, para impedir su extradición a Panamá. En este tribunal hay una apelación de los fiscales de Miami en contra de la fianza de excarcelación a favor del exmandatario, que no ha sido resuelta aún. No obstante, eso no sería impedimento para que avance el proceso de entrega a Panamá.

Una vez sea notificado por el Departamento de Estado estadounidense, la Cancillería panameña, como canal o conducto entre el Órgano Judicial y Estados Unidos, cuenta con 30 días para proceder con el traslado de Martinelli a Panamá.

En este traslado, estará presente un representante de la Corte Suprema de Justicia, otro del Ministerio de Relaciones Exteriores y los custodios de la Policía Nacional.

Después que Martinelli se encuentre en Panamá, quedaría bajo la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia, responsable del proceso judicial. El pleno de la Corte ordenó la detención del expresidente desde el 21 de diciembre de 2015.

El magistrado Harry Díaz, fiscal del proceso seguido a Martinelli, dijo que desconcía si la extradición se lleva a cabo bajo el principio de especialidad. De ser así, solo podría ser procesado por el caso por la que fue concedida la extradición.

"Que nada más venga por los cuatro delitos que se le están acusando en el caso conocido como pinchazos... O sencillamente no se dio esa dispensa y se puede procesar por el resto de los casos”, dijo Díaz.

Martinelli es procesado por la Corte Suprema dada su condición de diputado del Parlamento Centroamericano.

Sidney Sittón, uno de los abogados de Martinelli, indicó que él tiene conversación permanente con autoridades en la ciudad de Washington, quienes le indicaron que ya fue firmada orden de entrega del exmandatario.

Sittón señaló en TVN Noticias que la defensa de Martinelli ha solicitado que el expresidente sea enviado a Panamá en un vuelo comercial, debido a que las autoridades panameñas están pidiendo que viaje en un vuelo privado.

VARELA CONFIRMA EXTRADICIÓN

El presidente de la República, Juan Carlos Varela, confirmó que la Embajada de Panamá en Washington, D. C. recibió una carta diplomática del Departamento de Estado estadounidense que informa que se aprobó la extradición del exmandatario Ricardo Martinelli a Panamá, en base a una petición de la Corte Suprema de Justicia.

Varela indicó que esa carta diplomática es para notificar al Ministerio de Relaciones Exteriores de la aprobación de la extradición de Martinelli.

Agregó que el Ministerio de Relaciones Exteriores seguirá el trámite que le solicite la Corte Suprema de Justicia. “En este momento estamos dando los pasos uno a uno”.

Por ello, el primer paso es informar sobre la aprobación de la extradición.

Con esta decisión el Departamento de Estado y las autoridades de justicia de Estados Unidos confirmaron que el caso presentado contra Martinelli tiene la fortaleza para que se de la extradición.

Varela aseguró que todos los detalles de este caso se irán revelando a medida que se vayan dando.