Detienen en Panamá a hondureña implicada en corrupción en Seguro Social

INTERPOL

La hondureña Gabriela María Laínez Reina, implicada en un millonario desfalco en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), fue capturada en Panamá, donde reside desde mayo pasado, informó hoy el director en Honduras de la PolicÍa Internacional (INTERPOL), Leonel Sauceda.



"En las últimas horas hemos establecido comunicación con la oficina (Interpol) de Panamá, donde se nos ha confirmado que se ha logrado la detención de Gabriela María Laínez, vinculada al caso del Seguro Social", dijo Sauceda a periodistas en Tegucigalpa.



Agregó que Laínez es acusada por la Fiscalía hondureña de los delitos de "lavado de activos" en perjuicio del IHSS, cuyo exdirector Mario Zelaya está detenido en una unidad militar cercana a Tegucigalpa con otros exfuncionarios acusados de corrupción.



La hondureña, quien reside en Panamá desde mayo de 2014, tenía desde octubre pasado "una alerta roja de búsqueda internacional", señaló el director de Interpol Honduras.



Sauceda no precisó detalles sobre cuándo y cómo se produjo la captura de Laínez en Panamá. En noviembre pasado, la hondureña dijo a Acan-Efe en Panamá que se trasladó a este país después de recibir "amenazas" y aseguró que está siendo acusada "de algo que realmente no tienen soporte legal".



Explicó que tenía "una empresa de bienes y raíces en Honduras y yo fui la intermediaria en la venta de algunas propiedades a los funcionarios del Seguro Social, por eso es que ellos me están queriendo involucrar en todo eso".



Ese mismo mes, la Fiscalía hondureña informó la congelación de varias cuentas bancarias en Panamá de Laínez, que podría ser extraditada a Honduras en las próximas semanas, según Sauceda.



Por otro lado, las autoridades de Honduras han emitido una orden de detención internacional contra la exmodelo hondureña Ilsa Molina, también acusada de lavado de activos en perjuicio de la Seguridad Social.



La exmodelo hondureña, según lo que ha trascendido en Honduras, habría sido amante del exjefe de compras del IHSS José Zelaya, quien tiene orden de captura y está en paradero desconocido.



Las denuncias difundidas desde 2013 por la prensa hondureña sobre el escándalo en el IHSS indican que Zelaya traspasó a Molina unos 9.2 millones de lempiras (un poco más de 425 mil 925 dólares) a través de contratos fraudulentos con una empresa falsa.



Honduras también ha iniciado un trámite para solicitar a Chile la extradición de la modelo chilena Natalia Ciuffardi Castro, implicada también en el desfalco del IHSS, quien está en prisión preventiva en su país.



Ciuffardi Castro, según la prensa local, era amante del exdirector del IHSS, quien le traspasó bienes inmuebles valorados en varios millones de lempiras y dinero en efectivo a través de contratos fraudulentos con empresas falsas.



Zelaya, quien en 2013 hizo al menos dos viajes a Chile, tiene un hijo con Ciuffardi Castro, de acuerdo con medios hondureños.