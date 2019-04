Diputado Fello Pérez anuncia demanda contra 'La Prensa' por un millón de dólares

El diputado perredista Alfredo Fello Pérez presentó este miércoles una demanda civil en la que reclama el pago de $1 millón a Corporación La Prensa, tras la publicación de dos notas periodísticas sobre sus vínculos con Carlos Enrique Mosquera, alias Calitín, procesado por pandillerismo y narcotráfico.

"Nos están haciendo un daño inmenso a pocos días de las elecciones", dijo Pérez junto a su abogado, este miércoles 17 de abril, al acudir a los juzgados civiles del Órgano Judicial. Se desconoce el contenido de la demanda.

"La publicación que están haciendo sobre bandas delincuenciales, pandillerismo, situación que pone en riesgo a mi familia, a mi núcleo familiar", indicó el diputado, quien adelantó que podría estar presentando otras denuncias.

Indicó que los reportajes divulgados por este medios son "publicaciones falsas, publicaciones a medias... hay grupos políticos y económicos que no quieren que este diputado vuelva".

Pérez aspira a la reelección en el circuito 8-4 (Chepo, Balboa, Chimán, Taboga).

Aunque sostuvo que las publicaciones son "falsas", luego indicó que se trata de temas "viejísimos", que incluso se han resuelto "totalmente a favor nuestro".

Aseguró que ha tenido sociedades hace nueves años, que no operaron o que no abrieron cuenta bancarias, y "hoy por hoy, algunas de estas personas (que formaron parte de la sociedad) que tengan un tema legal, ese es problema de él, no problema mío ni de mi familia".

Carlos Enrique Mosquera, a.k.a. Calitín, es señalado por informes de inteligencia como cabecilla de la pandilla Calor Calor; actualmente está detenido en el penal de máxima seguridad de Punta Coco, y tuvo una relación sentimental con Nitzia Pérez, hermana del diputado.

El diputado, su hermana y Mosquera serían suscriptores en las sociedades The Versace Internacional CO., S. A. y Agro Darién S.A., creadas desde 2010 con el fin de participar en varias licitaciones públicas.

Las autoridades capturaron en 2012 en el puerto de Balboa varios contenedores de la empresa Agro Darién S.A., en cuyo interior había cocobolo, cuya extracción y comercialización están prohibidas.

Por este caso, Pérez fue llamado a juicio por el Ministerio Público, pero tras ser electo diputado en 2014 el caso pasó a la esfera de la Corte Suprema de Justicia, donde aún se tramita.

El diputado tiene otras tres denuncias en la Corte por girar cheques sin fondos.