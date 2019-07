Fiscalía Anticorrupción allana oficinas de la Fedebeis

La Fiscalía Anticorrupción realiza la tarde de este martes 9 de julio, un allanamiento en las oficinas de la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis), ubicadas en el estadio Rod Carew, como parte de las investigaciones que se llevan a cabo por los aportes económicos que hizo el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) a diferentes agrupaciones deportivas.

En las últimas semanas, la fiscalía ha realizado inspecciones en algunas sedes deportes, incluso en la oficinas centrales de Pandeportes, y ahora lo hace en la instalaciones de la Fedebeis, que preside el diputado Benicio Robinson. La diligencia la encabeza la fiscal Leyda Sáez.

La fiscal Sáez resaltó que la acción judicial fue previamente autorizada por un juez de garantías, la cual empezó a las 2:00 p.m y que se le dio un tiempo de 24 horas para desarrollar la diligencia.

Sáez no entró en detalles de lo que se está ubicado y que al momento de practicar la diligencia no se encontró en el lugar personal de la Fedebeis.

"Hasta el momento no tenemos información de ellos. No había nadie presente. Esto es propio de una diligencia de allanamiento cuando no hay personas en el lugar la cual se está desarrollando simultáneamente con el personal administrativo del estadio", afirmó Sáez, quien confirmó que el allanamiento es parte de las investigaciones por el caso Pandeportes.

Las pesquisas de este caso se iniciaron tras una investigación de La Prensa, en la que se reveló el manejo presuntamente irregular de los fondos que aportaba el Pandeportes a federaciones deportivas, varias de ellas ligadas a diputados.

Armando Córdoba, del departamento de seguridad del estadio Rod Carew, confirmó que la fiscalía solicitó la presencia de una persona de la administración del estadio y que la responsabilidad recayó en él y que todo se está desarrollando de forma legal.

Como parte de estas investigaciones, el pasado 23 de mayo la fiscalía realizó inspecciones a las proveedoras Dutary Sport y Nikys Corp, buscando alguna constancia que indicara que estas empresas habían entregado los implementos deportivos adquiridos con fondos de Pandeportes.

Posteriormente el 4 de junio las pesquisas se realizaron en las oficinas de Pandeportes. Luego el 26 de junio también se llevó una acción similar en la piscina de Albrook y al día siguiente en la piscina Eileen Coparropa, sede de las oficinas de la Federación de Natación.