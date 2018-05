Guillermo Márquez Amado: 'Justicia en Panamá se administra con cánones de inicios del siglo XX'

La Comisión de Estado por la Justicia entrevistó la mañana de este viernes 11 de mayo a otro de los aspirantes a ocupar un puesto en la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Se trata del abogado Guillermo Márquez Amado, exmagistrado del Tribunal Electoral.

Márquez Amado dijo que tiene interés en contribuir a que la justicia del país mejore.

Reiteró que la justicia "tiene graves debilidades" que no se han corregido, pese a que están identificadas en buena medida desde hace tiempo y lo cual ha sido un clamor por parte de la sociedad desde la época de la dictadura militar.

"Si yo puedo servir, tengo la disposición, y si no, que no se diga que no tengo el ánimo para presentarme como candidato", dijo Márquez Amado.

Agregó que la la justicia en Panamá se sigue desenvolviendo y administrando "con cánones de principios del siglo XX, que en realidad obedecen a concepciones del siglo XIX". "Esas cosas tienen que superarse", remarcó.

Las entrevistas, que empezaron el lunes 7 de mayo, se llevan a cabo en el centro de capacitación de la Procuraduría de la Administración, en Llanos de Curundú.

Una vez concluidas las entrevistas a todos los aspirantes, la Comisión de Estado por la Justicia ha dicho que los 20 pasarán a una fase de evaluación psicológica.

Posteriormente, tocará al presidente de la República, Juan Carlos Varela, el nombramiento de los reemplazos de Oydén Ortega y Jerónimo Mejía, a quienes se les venció su período como magistrados de la CSJ el pasado 31 de diciembre.