Hernán De León: 'No tengo ningún tipo de presión'

El presidente (interino) de la Corte Suprema de Justicia, Hernán De León, negó ser objeto de un "chantaje" para "tumbar" el proceso seguido al exmandatario Ricardo Martinelli, por la presunta comisión de los delitos de peculado y contra la inviolabilidad del secreto y del derecho a la intimidad.

+ info Guerra en redes por supuesto chantaje contra magistrado

"Parece que todo va dirigido a un solo caso en particular... Nosotros resolvemos ese y cualquier otro [caso] en estricto cumplimiento de la Constitución y la ley, sin presión de nadie", afirmó De León el pasado viernes, cuando participó de la inauguración del Juzgado Municipal de Boquete, en la provincia de Chiriquí.

"No tengo ningún tipo de presión de ningún lado ni otro", agregó.

Magistrado presidente Hernán De León brinda declaraciones a los medios, durante inauguración del Juzgado Municipal de Boquetehttps://t.co/GtE2brICTA — OJudicialPanamá (@OJudicialPanama) 11 de agosto de 2018

En redes sociales, programas de opinión y agrupaciones de la sociedad civil se comentó sobre la existencia de una supuesta grabación comprometedora que estaría siendo utilizada contra De León, para que intercediera a favor de Martinelli.

"Cómo voy a explicar algo que no me consta, que no existe, que no sé de dónde salió. Así que al que creó el morbo de alguna forma que le pregunten; al que lo creó, él o ella, porque no sé”, expresó a los medios de comunicación.

En ese sentido, el magistrado remarcó que no hay "ningún tipo de grabación", al tiempo que recordó que "siempre habrán presiones".

“Cualquier juez va a tener presiones, un juez municipal desde Chiriquí hasta Darién, Bocas del Toro, va a poder recibir presiones económicas, políticas, podrían ser”, comentó. Sin embargo, De León agregó que el juez solamente cumple con la Constitución y la ley.

Varios usuarios de la red social Twitter a través de la campaña de la sociedad civil #JusticiaORenuncia, que, con un meme con la fotografía de Hernán De León, decía: “Esperamos que sus preocupaciones no estén relacionadas con los casos de alto perfil que en estos momentos se manejan en la Corte. Recordemos que aún está por resolver un amparo de competencia”, en referencia a un recurso de la defensa de Martinelli en el que exige que el caso pase a la justicia ordinaria.

La audiencia de acusación de Martinelli está suspendida por las vacaciones del magistrado Harry Díaz, quien actúa como fiscal de la causa.

Al expresidente lo juzga el pleno de la Corte Suprema de Justicia, aunque hay un amparo de garantías constitucionales que pide cambiar la competencia del caso, y otro amparo reclama la existencia de un fuero penal electoral. El propio pleno de la Corte Suprema de Justicia debe decidir estos dos amparos y varias apelaciones e incidentes de la audiencia de acusación.