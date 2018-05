Juez dicta sobreseimiento definitivo a funcionarios de la Autoridad Nacional de Aduanas

El juez decimoquinto de circuito penal del primer circuito judicial de Panamá, Leslie Loaiza, dictó sobreseimiento definitivo por los delitos contra la administración pública, en la modalidad de corrupción de servidores públicos y contra la delincuencia organizada, a favor de 32 personas que fueron vinculadas a una presunta red de corrupción en la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA).

La decisión fue adoptada por el juez durante la audiencia preliminar efectuada el lunes 7 de mayo, luego de estimar que no fueron presentados los elementos probatorios que acreditarán un hecho punible en este caso contra 28 funcionarios de la entidad (el resto eran particulares).

La investigación, que estuvo a cargo de la Fiscalía Anticorrupción de Descarga, tuvo su origen en una llamada anónima a la Dirección de Investigación Judicial, hecha el 9 de diciembre de 2015, que puso en conocimiento de una supuesta red de corrupción conformada por funcionarios de la ANA, en las dependencias del Aeropuerto Internacional de Tocumen y en las instalaciones de la sede central de la institución.

Según la fiscalía, a través de diligencias de interceptaciones telefónicas debidamente autorizadas por la Corte Suprema de Justicia, e inspecciones de transferencia de dinero, se pudo conocer el modus operandi del grupo delictivo, que consistía en el cobro a particulares para dejar pasar mercancía sin declarar los impuestos debidos al Estado, además de permitir presuntamente el tráfico de armas desmanteladas, como también el paso de sustancias ilícitas a nivel internacional, generando fuertes sumas de dinero para este grupo.

No obstante, después de escuchar ambas partes, el juez Loaiza consideró que el proceso carecía de elementos probatorios, ya que no fue presentada una prueba de campo que acreditara la existencia de droga y armas, tal como se había dado a conocer en la llamada anónima, además de no ser incorporado testimonio alguno de turistas o particulares, a los cuales los funcionarios supuestamente les cobraban para introducir mercancía al país por el aeropuerto de Tocumen sin que fuese registrada.

En la audiencia, el juez ordenó la entrega inmediata de los bienes valores, cuentas o cualquier bien que había sido aprehendido a cada uno de los sindicados.

Tras ser emitida dicha resolución, la fiscalía cuenta con 48 horas para presentar su recurso de apelación.