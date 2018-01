Jueza acepta recabar testimonios en caso del tiroteo en la cafetería de Punta Pacífica

La juez de garantías, Kenia Marín, admitió la solicitud de práctica de prueba testimonial anticipada en el proceso que hay dos imputados por el homicidio de Michael Cristopher Moysech y por las lesiones a otras dos extranjeros, quienes resultaron heridos.

Moysech resultó herido en un tiroteo ocurrido el pasado 4 de enero en una cafetería del sector de Punta Pacífica, en donde también resultaron heridos otros dos extranjeros.

El herido fue trasladado a un centro médico en donde murió, mientras que los otros dos extranjeros fueron hospitalizados. Moysech se encontraba con su pareja en la cafetería y fue herido en la cabeza.

Marín aceptó el procedimiento en atención a los contemplado en el artículo No. 279, específicamente en los numerales No. 2 y No. 4 del Código Procesal Penal, indicó el Órgano Judicial en una nota de prensa.

En la audiencia participó la fiscal de Homicidio y Femicidio, Isaura Mejía, y la defensa estuvo a cargo del defensor público, Miguel Severino, y por la defensa particular, Armando Guerra Espinosa, y por parte de la querella, Jorge Ortega.