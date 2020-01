Justicia está rezagada

ORGANO JUDICIAL

El magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado, atribuyó la baja productividad en la tramitación de los procesos judiciales a que se trabaja con un procedimiento y estructuras de hace 60 años atrás.“Estamos manteniendo una sistema y una ritualidad para la tramitación de los procesos de hace 60 años, cuando el número de abogados no es el mismo y la litigiosidad de la población tampoco es la misma”, aseguró.A la vez, Ayú Prado estimó que humanamente no es posible dar igual resultado bajo las mismas infraestructuras.A su juicio, en ocasiones basarse en las estadísticas puede no dar la mejor interpretación para analizar un problema y se hace necesario estudiarlo en su conjunto.Además, indicó que esta situación es discutida de manera constante y con detenimiento por los magistrados en el pleno de la máxima corporación de justicia.Una publicación de este medio, aparecida el pasado miércoles y basada en estadísticas del Órgano Judicial, da cuenta de que, hasta el mes de octubre de este año, los magistrados de la Corte solo habían resuelto el 50% de los procesos que ingresaron a sus despachos.Hasta esa fecha, los nueve magistrados de la Corte habían tramitado 2 mil 653 expedientes, de los cuales mil 594 habían quedado de 2013.Para Ayú Prado, la preocupación expresada por La Prensa, en cuanto a la tramitación de los procesos judiciales en el Palacio Gil Ponce, es legítima, sin embargo, analizarla solo a la luz de las cifras es insuficiente.Organizaciones de la sociedad civil, como Alianza Ciudadana Pro Justicia, que aglutina a más de veinte agrupaciones, han advertido de la necesidad de introducir cambios en la administración de justicia para eliminar la mora judicial.