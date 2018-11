Magistrado Ortega no comenta sobre el caso Martinelli y la supuesta venta de fallos

El magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Oydén Ortega fue abordado por los medios de comunicación cuando asistió a un acto del Instituto Confucio de Panamá, pero no hizo comentarios sobre el proyecto de fallo en el caso del expresidente Ricardo Martinelli.

En ese proyecto de fallo, Ortega propuso que la CSJ declinara su competencia para juzgar al exmandatario panameño.

Ortega solo se limitó a decir que "eso está en proyecto y no se puede discutir". "Yo no he puesto a circular nada".

En cuanto a la supuesta venta de fallos en el que estaría involucrado su hijo Oydén Ortega Collado, el magistrado indicó que "mi integridad no se pone en duda".

En el video que acompaña esta información, vea la salida de Ortega del Instituto Confucio de Panamá.