Magistrado juez niega solicitud de Martinelli para incluir la 'ocupación' de las víctimas

El magistrado Jerónimo Mejía, en funciones de juez de garantías, consideró "insustancial" el reclamo de la defensa del expresidente Ricardo Martinelli, quien solicitó incluir las "ocupaciones" de las víctimas de los espionajes realizados desde el Consejo de Seguridad Nacional, entre los años 2012 y mediados de 2014.

"Me parece que es insustancial. Se trata de las víctimas cuyo testimonio aparece en las copias que la defensa tiene… Me parece que no es algo imprescindible... Es un dato que, en el contexto de la acusación, es irrelevante", indicó Mejía, en la continuación de la audiencia a Martinelli, dentro del proceso que se le sigue por la presunta comisión de los delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, y peculado.

La audiencia fue transmitida en directo a través del sitio www.prensa.com.

Agotada la lectura y las correcciones a los escritos de acusación, Mejía procedió a escuchar las solicitudes de resarcimiento de las víctimas que se adherido -como querellantes- a la acusación del magistrado fiscal Harry Díaz, quien pide una condena de 21 años de prisión para el exmandatario.

El abogado de la dirigente perredista Balbina Herrera solicitó para su cliente una indemnización de $30 millones, en base al artículo 80 del Código Procesal Penal sobre derechos de las víctimas del delito.

Mitchell Doens, copartidario de Herrera y también "objetivo" del Consejo de Seguridad Nacional, describió cómo sus conversaciones personales eran divulgadas en la plataforma Youtube, lo que le ocasionó un grave perjuicio personal y profesional. Por tal razón, pidió una indemnización de $20 millones.

Jovan Jaramillo Sánchez, abogado de la víctima Rubén Darío Polanco, indicó que su cliente fue atendido por un psicólogo, quien le diagnosticó un "trastorno delirante de tipo persecutorio deliberado, lo que ha provocado que sienta inseguridad, toda vez que fue violentada su intimidad sin su autorización y sin autorización judicial". Jaramillo pidió una indemnización de $5 millones.

Rosendo Rivera, víctima y acusador autónomo en el proceso seguido a Martinelli, dijo que presentará los testimonios de cinco peritos, psiquiatras y una trabajadora social. En ese momento, comunicará su solicitud de indemnización.

Los querellantes Mauro Zúñiga y Juan Carlos Navarro no presentaron su acción resarcitoria, aunque comunicaron a Mejía que posteriormente podrían presentar una demanda civil contra Martinelli.

Sidney Sittón, abogado de Martinelli, anunció que, "en el evento de que mi representado sea declarado penalmente responsable", solicitará que la misma sea trasladada a la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.

Mejía recordó que el demandado era "Ricardo Martinelli, y no el Estado".

Ni uno de los querellantes incluyó al Estado como responsable solidario.

A las 11:27 a.m., Mejía concluyó la audiencia para permitir que Martinelli acuda a una cita médica ya programada. El acto se reanuda este jueves, a las 3:00 p.m.

Más información en la edición impresa del diario La Prensa del jueves 2 de agostos de 2018...