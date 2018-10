Martinelli insiste en su inmunidad parlamentaria y presenta nuevo recurso

El expresidente Ricardo Martinelli presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la decisión del magistrado juez de garantías Jerónimo Mejía, quien el pasado 4 de julio negó un recurso que pedía la nulidad del proceso que se le sigue por los pinchazos, porque supuestamente se violó su inmunidad como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen).

El abogado Carlos Carrillo, quien presentó el recurso, señaló que la demanda de inconstitucionalidad fue presentada porque Mejía no reconoció el fuero que -según la defensa- le otorgaba el Parlacen a Martinelli. Poco después, Martinelli renunció como parlamentario centroamericano.

En una audiencia celebrada el pasado 4 de julio, Mejía rechazó un total de siete solicitudes de nulidad presentadas por la defensa, dentro del proceso que se le sigue al expresidente por la presunta comisión de los delitos de peculado y contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad.

[Lea aquí la nota 'Salir huyendo y, después de ser extraditado, pretender anular el proceso, es un despropósito: Jerónimo Mejía'].

En esa ocasión, Mejía aseguró que los abogados del acusado no sustentaron en que consistía la supuesta inmunidad y que solo citaron algunas resoluciones y leyes de la Corte Centroamericana.

Mejía razonó que desde el 2004, en Panamá no hay inmunidad parlamentaria y las leyes citadas por la defensa no son vinculantes para nuestro país. “No hay que pedir autorización para levantar algo que no existe en Panamá”, recalcó.

Martinelli está detenido en El Renacer desde el 11 de junio pasado, cuando fue extraditado por Estados Unidos, a solicitud de la Corte Suprema de Justicia.