Fallece el abogado Carlos A. Mendoza

El abogado y escritor panameño Carlos Alberto Mendoza Chatagnon falleció este miércoles, 29 de noviembre de 2017, a la edad de 84 años, confirmó la familia.

El sepelio será el próximo viernes 1 de diciembre, a las 10:30 a.m., en la iglesia Santuario Nacional del Corazón de María, ubicada en la avenida Samuel Lewis.

El doctor Mendoza se desempeñó en la vida pública como director de la extinta Autoridad del Canal Interoceánico (ARI) y como embajador de Panamá en Taiwán.

También fue director del periódico El Panamá América, período durante el cual fue condecorado por el gobierno del fallecido presidente Guillermo Endara Galimany (1989-1994) con la Orden Manuel Amador Guerrero, en el grado de Gran Cruz.

Fue un asiduo colaborador del diario La Prensa y un férreo opositor a la dictadura militar.

En una de sus más recientes declaraciones públicas, el 1 de noviembre de 2016, con motivos de la celebración de las efemérides patrias, Mendoza fue orador en un acto del Tribunal Electoral. Ese día, luego de analizar en retrospectiva la separación de Panamá de Colombia, expresó:

" Hoy Panamá enfrenta un declive peligroso del sentido de nacionalidad. Apenas se tartamudea el concepto de nación; y el de soberanía es ya desconocido. Si alguien piensa que exagero, que visite los claustros universitarios, o que escuche las palabras que trabajosamente salen de labios de hombres públicos del más alto nivel. Estamos al borde de perder la entereza y verticalidad de los hombres libres. Hay, no obstante, ante tan melancólico y desalentador panorama, casos que muestran a las claras que no todo está perdido. En este sentido el tribunal electoral, que crearon Ricardo Manuel Arias Espinosa y Ernesto de la Guardia, se convirtió, y de qué manera, en el más firme guardián de la institucionalidad panameña".

Y concluyó con un mensaje sobre la importancia de mantener la independencia del Tribunal Electoral.

" ¿Exagero? No tengo por qué hacerlo. Estoy en la etapa de la vida del ocaso y del sol en las espaldas. ¡Háganme el favor! ¿Hemos olvidado acaso a un Ricardo Martinelli tolerando, en este mismo recinto, una larga lección de decencia y republicanismo de Erasmo Pinilla? ¿Ya no alcanza la memoria para recordar al mismo señor Martinelli frente a pantallas de computadora, de este tribunal, mirar con trepidación y espanto, resultados electorales que no le favorecían? La República estuvo al borde del caos. De perder, por tiempo indefinido, todo lo que vale para nosotros. Y se salvó gracias a Pinilla y al Tribunal Electoral. Pero acecha ahora el lobo de la reacción. Se pretende manejar con ligereza el nombramiento de un nuevo magistrado del Tribunal Electoral, como si se tratara de asunto a resolver a manteles, con corazón ligero y nulo sentido de responsabilidad. Que no se juegue a estas alturas con la suerte del país. O se robustece la institucionalidad del Tribunal Electoral, o que Dios salve a Panamá".

Entre las publicaciones de Mendoza destacan: Periódicos panameños de oposición: 1892-1899; selección de artículos, editoriales y noticias de la prensa liberal istmeña, opuesta a la regeneración colombiana de Núñez y Caro; La constitución panameña de 1946, sus fundamentos sociales; Domingo Díaz: el bayardo panameño en la guerra y en la independencia; La independencia de Panamá: precedentes, trama y desenlace; Periódicos panameños de oposición: 1892-1899, selección de artículos, editoriales y noticias de la prensa liberal istmeña, opuesta a la regeneración colombiana de Núñez y Caro.